Derbide kartlara dikkat!



Turkcell Süper Lig'de bugünkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde, ezeli rakiplerin kendi aralarındaki son maçlarında görülen kartların çokluğu dikkati çekiyor.





Ezeli rakiplerin son 7 sezonda şimdiye dek yaptığı 15'i Turkcell Süper Lig, 3'ü Fortis Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 19 maçta hakemler toplam 14 kırmızı, 108 de sarı kart kullandı.



Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan lig maçında Beşiktaş'ta Cisse, çift sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalırken, siyah-beyazlı takımda İbrahim Toraman sarı kart görmüştü.



BU SEZON BEŞİKTAŞ 5, FENERBAHÇE 6 KIRMIZI KART GÖRDÜ



Turkcell Süper Lig'de bu sezon geride kalan 29 haftada Beşiktaşlı futbolcular toplam 5, Fenerbahçeliler ise 6 kırmızı kart gördü.



Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki 2 derbi maçta da eksik kalırken, Beşiktaş'ta futbolculara hakemler tarafından 48 kez de sarı kart çıktı.



Son Galatasaray derbisinde 2 oyuncusu kırmızı kart gören Fenerbahçe'de ise hakemler sarı-lacivertlilere toplam 74 sarı kart çıkardı.



İKİ TAKIMDA TOPLAM 11 FUTBOLCU SARI KART CEZASI SINIRINDA



Derbi öncesinde Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de ise 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda İbrahim Üzülmez, Cisse, Tello, Zapotocny, Yusuf, Nobre ve Sivok, Fenerbahçe'de ise Alex, Yasin, Ali Bilgin ve Selçuk, derbide sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.



Fenerbahçeli Önder ise, sarı kart cezası nedeniyle derbide oynayamayacak.



