Derbide Kartal uçtu!..

Beko Basketbol Ligi'nde yapılan derbi maçında Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown'u son periyottaki iyi oyunuyla 66-58 yendi ve son haftalardaki çıkışını sürdürdü.Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, 4. dakikaya girilirken 8-0'lık üstünlük yakaladı. Yaptığı hücumların son atışlarında etkisiz kalan rakibi karşısında sayı üretmeye devam eden siyah-beyazlı takım, 7. dakikada Muratcan'ın basketiyle farkı 10 sayıya (14-4) çıkardı. Pota altında istediğini bulamayan Galatasaray Cafe Crown, dış atışlara yönelerek sayılar buldu. Cüneyt, Gurovic ve Polat'ın 3 sayılık basketleriyle farkı eriten konuk ekip, 1. periyodu 20-15 geride kapadı.Chatman ve Mims'den yoksun mücadele eden Beşiktaş Cola Turka, yerli oyuncuları Mehmet, Muratcan ve Cevher ile oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. Galatasaray Cafe Crown, Zizic'in basketiyle 12. dakika içinde 20-20 eşitliği sağladı. Beşiktaş Cola Turka, bu bölümde rakibinin alan savunması karşısında zaman zaman zorlansa da Cevher, Haluk ve Ömer'in skorer oyunuyla skoru lehinde tutmasını bildi. Beşiktaş Cola Turka, takımının son 6 sayısını üreten Ömer'in iyi oyunuyla karşılaşmanın ilk yarısını da 40-33 önde kapadı.Rakibine göre pota altında daha kısa kalan Beşiktaş Cola Turka, bu dezavantajına rağmen ilk yarıda ribauntlarda 22-15 üstünlük yakaladı. Cevher, ürettiği 12 sayıyla ilk yarının en etkili ismi oldu.Mücadelenin ikinci yarısına her iki ekip alan savunmasıyla başladı. İlk bölümde rakibinin savunması karşısında zorlanmayan Beşiktaş Cola Turka, Mehmet ile bulduğu basketle 21. dakika içinde farkı 9 sayıya (42-33) çıkardı. Topları pota altında Hüseyin'e indirmeye başlayan Galatasaray Cafe Crown, bu oyuncunun yanı sıra Zizic ile basketler bulmaya başladı. İlk yarının skorer ismi Cevher'in de yorulmasıyla hücumda etkisiz kalan ev sahibi takım karşısında bu iki oyuncuyla skor bulan konuk ekip, çeyreğin son dakikasında 53-52 ile maçta ilk kez öne geçti. Beşiktaş Cola Turka, kalan bölümde sayı bulamayınca 3. periyot bu skorla geçildi.Çekişme karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar sürdü. 35. dakika 56-56 beraberlikle geçildi. Ancak siyah-beyazlı takımın sert savunması karşısında hücumda zorlanan Galatasaray Cafe Crown, 9 dakika içinde sadece 3 sayı bulabildi. Mehmet ve Cevher ile skorer oyun sergileyen ev sahibi ekip, son dakika içinde farkı 10 sayıya (66-56) çıkardı. Bu çeyrekte sayı sıkıntısı yaşayan konuk ekip, son dakika içinde 2 sayı üretebildi ve Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmayı 66-58 kazandı.Beşiktaş Cola Turka'da Cevher 21, Mehmet ise 18 sayı atarak takımları adına büyük katkı sağlarken, sarı-kırmızılı ekip son çeyrekte sadece 5 sayı bulabildi.Bu arada Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alırken, Galatasaray Cafe Crown ise 2. kez yenilmiş oldu.Salon: BJK Cola Turka ArenaHakemler: Mehmet Keseratar xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Semih VuralxxxBeşiktaş Cola Turka: Mehmet xxxx 18, Muratcan xxx 9, Baxter xx 4, Cevher xxxx 21, Adem xx 5, Arın xx, Ömer xx 6, Haluk xxx 3Galatasaray Cafe Crown: Atkins xx 13, Erdem x, Graves xx 5, Polat x 3, Hüseyin xxx 8, Zizic xx 9, Cüneyt xx 12, Murat x, Gurovic xx 8, Teoman x1. Periyot: 20-15Devre: 40-333. Periyot: 52-535 Faulle Çıkan: 39.46 Graves (Galatasaray Cafe Crown)Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown arasında oynanan derbi maç, yayıncı kuruluş aleyhine tribüne asılan bir pankart nedeniyle 15 dakika geç başladı.BJK Cola Turka Arena'daki maçın baş hakemi Mehmet Keseratar, pankart nedeniyle karşılaşmayı başlatmadı, diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti. Beşiktaş Cola Turkalı yetkililer, buna tepki gösterip karşılaşmaya başlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Siyah-beyazlı taraftarlar da tepki gösterirken, daha sonra pankart kaldırıldı. Yaklaşık 15 dakikalık gecikmenin ardından maçın hakemleri sahaya tekrar geldi ve mücadeleyi başlattı.Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maç öncesinde Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Basketbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü'ne tepki gösterdi.Taraftarlar, uzun süre Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu aleyhine tezahürat yaparken, kurul başkanı Oğuz Sarvan'a yönelik de küfürlü tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ayrıca Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel aleyhine de tezahürat yaptı. Taraftarlar, bunun yanında yayıncı kuruluşa da uzun süre tepki gösterdi.Bu arada taraftarlar, geçmiş maçlara oranla derbi mücadelesine daha fazla ilgi gösterdi. Bin 500'e yakın taraftar, salonda takımlarına destek verdi.Beşiktaş Cola Turka'nın, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi ile yaptığı maçta kavgaya karışan ve ceza alan siyah-beyazlı takımın antrenörü Hakan Demir, derbi maçta takımın başında yer almazken, aynı karşılaşmadan sonra ceza alan oyuncular Chatman ile Mims de bu akşam forma giyemedi.