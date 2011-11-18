-Derbide ilk gole dikkat İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü yapılacak derbi öncesi, ezeli rakipler son dönemde aralarında oynadıkları karşılaşmalarda ilk golü attıkları lig derbilerini genelde kazanmayı başardı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan son 10 maçtan 9'unda ilk golü atan takım galip gelirken, sadece 1'i berabere sonuçlandı. Derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 10 lig maçında, galibiyet sayısında Beşiktaş'ın tek farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, son 10 lig maçından 5'inde ezeli rakibini yenerken, Galatasaray bu süre içinde 4 kez kazandı. Ezeli rakiplerin son 10 lig maçından sadece 1'i berabere sonuçlandı. 5'i Ali Sami Yen, 5'i de İnönü Stadı'nda olmak üzere geride kalan son 10 lig maçında Galatasaray'ın toplam 14 golüne, Beşiktaş 13 golle yanıt verdi. Ezeli rakiplerin son 10 lig maçında her iki takım da 2'şer kez gol yollarında suskun kaldı. Beşiktaş, son 3 lig maçında yenilmediği ezeli rakibini son 2 maçta da mağlup etti.