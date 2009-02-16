T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbide gülen taraf Inter

Inter, ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti. Adriano ve Stankovic'in golleri Inter'e zirvede 9 puanlık avantaj sağladı.

16 Şubat 2009 02:00


Serie A'da haftanın maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti. Adriano ve Stankovic'in golleri Inter'e zirvede 9 puanlık avantaj sağladı.


Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin buluşmasında Inter ilk yarıda etkili olan taraftı. Zlatan Ibrahimovic ve Dejan Stankovic'in önderliğinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Jose Mourinho'nun takımı, devreyi 29. dakikada Adriano ve 43. dakikada Stankovic'in attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ise geride olan Milan daha etkiliydi. 71'de Pato'nun golüyle farkı 1'e indiren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Inzaghi, Ronaldinho ve Pato ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca 2-1 mağlubiyete razı oldu.

Bu sonuçla ilk yarıda aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını alan Inter, son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Juventus ve Fiorentina'nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren mavi-siyahlılar, 56 puanla en yakın rakibi Juventus'un 9 puan önüne geçti.

Son 4 haftada sadece 1 gaibiyet alabilen Milan ise, rakibinin 11 puan gerisine düştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24