Derbide gülen taraf Inter



Serie A'da haftanın maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti. Adriano ve Stankovic'in golleri Inter'e zirvede 9 puanlık avantaj sağladı.





Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin buluşmasında Inter ilk yarıda etkili olan taraftı. Zlatan Ibrahimovic ve Dejan Stankovic'in önderliğinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Jose Mourinho'nun takımı, devreyi 29. dakikada Adriano ve 43. dakikada Stankovic'in attığı gollerle 2-0 önde kapadı.



İkinci yarıda ise geride olan Milan daha etkiliydi. 71'de Pato'nun golüyle farkı 1'e indiren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Inzaghi, Ronaldinho ve Pato ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca 2-1 mağlubiyete razı oldu.



Bu sonuçla ilk yarıda aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını alan Inter, son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Juventus ve Fiorentina'nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren mavi-siyahlılar, 56 puanla en yakın rakibi Juventus'un 9 puan önüne geçti.



Son 4 haftada sadece 1 gaibiyet alabilen Milan ise, rakibinin 11 puan gerisine düştü.