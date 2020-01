Derbide gülen taraf Galatasaray oldu

T24

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi mücadelesini, dört kulübün aldığı ortak karar nedeniyle Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Fenerbahçe taraftarı derbiye gelemediği için Türk Telekom Arena’da misafir seyirci tribününe de Galatasaraylı taraftarlar alındı. Bu sezon Beşiktaş ile Fiyapı İnönü Stadı’nda yapılan mücadeleyi stattan izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un kendi aralarında yapacakları maçlara deplasman seyircisinin gitmemesi yönündeki karar nedeniyle tribünde bulunmadılar. Taraftarlar, derbi öncesi takımlarına moral vermek için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nden coşkulu bir uğurlama yaptı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Karşılaşmaya Galatasaray’ın baskısı altında başlayan Fenerbahçe’de yapılan top kayıpları, kalesinde önemli gol tehlikelerine neden oldu. İleride bir türlü çoğalamayan sarı-lacivertlilerde, rakibinin tempolu oyunu karşısında savunmaya çok iş düşerken, kalesine adeta duvar ören Volkan Demirel, ilk bölümde takımının direncinin kırılmasını önledi. Galatasaray’ın temposunun azalmaya başladığı dakikalarda Eboue’nin golüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray kalesine gitmeye çalıştığı anlarda, Bilica’nın kaptırdığı topta bu kez Elmander’in golünü durduramadı ve hiç pozisyona giremediği ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı.4. dakikada Melo’nun yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruşta, top üstten az farkla auta çıktı.6. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, soldan ceza sahasına giren Elmander’in yerden ortası sonrası kale önünde müsait durumdaki Baros topa dokunamayınca, sarı-kırmızılılar önemli bir fırsatı değerlendirememiş oldu.9. dakikada Galatasaray, Kazım’la gole çok yaklaştı. Soldan Emre Çolak’ın ortaladığı topa ceza sahası içinde Kazım güzel bir kafa vuruşu yaparken, köşeye giden topu Volkan Demirel müthiş bir refleksle kornere çeldi.15. dakikada sağ çaprazdan Selçuk İnan’ın orta olarak kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Ujfalusi’nin kafa vuruşu sonrası top Volkan Demirel’de kaldı.Yine aynı dakikada Emre Çolak soldan ceza sahasına girerken, oyuncunun ilk şutu savunmadan döndü ve pozisyonun devamında ikinci vuruşunda ise kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.17. dakikada orta sahadan aldığı topla çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına kadar giren Elmander, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan ilk şutu Volkan Demirel’den dönen İsveçli oyuncu, önünde bulduğu meşin yuvarlağa ikinci vuruşunda da Volkan golü önledi.18. dakikada Selçuk İnan’ın ara pasıyla Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Baros, rahat pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu auta attı.33. dakikada Galatasaray, aradığı golü Eboue’nin ayağından buldu.Elmander’in ara pasıyla sağdan Fenerbahçe ceza sahasına giren Eboue, karşısındaki Yobo’yu şık bir çalımla geçerken, Volkan Demirel’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.41. dakikada Galatasaray, Elmander’in golüyle farkı 2’ye çıkardı.Fenerbahçe defansında Bilica’dan kaptığı topla bir anda soldan ceza sahasına giren Elmander’in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maça büyük ilgi gösterdi. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, maç öncesinde de Türk Telekom Arena’da görsel şov gerçekleştirdi. Kale arkası tribünde sarı-kırmızılı-beyaz kartonlardan İngilizce olarak "Bye bye Bird" (Güle güle kuş) yazan taraftarlar, bu yazının hemen altında ise yine İngilizce "İt’s time to go" (Gitme zamanı) yazılı pankart açtılar. Bu arada, yine kale arkasında "Haramilerin saltanatını yıkacağız" yazılı bir döviz dikkat çekti.Tribünlerin dolmasıyla birlikte, sarı-kırmızılı ekip de derbi maçtan büyük hasılat elde etti. Galatasaray Kulübü’nün, bu maça özel ürettiği organizasyonlarla gelirini daha da arttırdığı öğrenilirken, 52 bin kişilik statta biletler 60 ile 600 lira arasındaki fiyatlarla satıldı.Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Arena’da yaptığı son randevuda 18’er kişilik maç kadrosundan, bugünkü derbi maçta 9 futbolcu yer almadı. Galatasaray’da, geçen sezonki buluşmada kadroda yer alan Zapata, Neill, Cana, Culio, Stancu, Barış Özbek, Arda Turan, Pino ve Kewell bu sezonki kadroda yer almadı. Galatasaray’da ayrıca, son derbiye göre kulüp başkanı ve teknik direktör de değişti. Son derbide kulüp başkanı olan Adnan Polat’ın yerine bu sezonki derbide başkanlık koltuğunda Ünal Aysal otururken, saha kenarında ise Gheorghe Hagi’nin yerine Fatih Terim taktik verdi.Galatasaray’da bu sezon hayata geçirilen ve Türk Telekom Arena’da yapılan lig maçlarında uygulanan, "Galatasaray Efsanelerini Anıyor, Türk Telekom Duyuruyor" projesi kapsamında, Fenerbahçe maçında, sarı-kırmızılıların eski milli futbolcusu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür taraftarları selamladı. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve kulüpte UEFA Kupası başta olmak üzere bir çok şampiyonluklar yaşayan Hakan Şükür, futbolcu olarak oynayamadığı Türk Telekom Arena’da "Efsane" olarak taraftarların karşısına çıktı. Eski kulüp başkanlarından Alp Yalman tarafından plaket takdim edilen Hakan Şükür, tribünlerden de büyük ilgi gördü. Hakan, tribünlerin çağrısı üzerine geçmişte olduğu gibi yumruk şov yaptı.Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde vefat eden Brezilya’nın efsanevi futbolcularından Socrates için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan, Türk Telekom Arena’da oynanan ikinci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de hafta içinde oynandı. Bu arada, uzun zamandır yağmurun yağmadığı İstanbul’da, derbi sabahı başlayan yağış maç boyunca devam etti.Derbi için Türk Telekom Arena’ya gelen Fenerbahçeli yöneticileri, Galatasaraylı yöneticiler karşıladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve asbaşkan Ali Koç ile diğer yöneticileri, aralarında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ve yönetim kurulu üyesi Adurrahim Albayrak’ın da bulunduğu sarı-kırmızılı yöneticiler kapıda karşıladı. Maçı Nihat Özdemir ve Ali Dürüst protokol tribününde yan yana izledi.Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e maç öncesi ısınırken küfür etti. A Milli Futbol Takımı’nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off mücadelesinde Hırvatistan ile yaptığı maçta Türk Telekom Arena’da Galatasaraylı taraftarların tepki gösterdiği, tribünlerle girdiği diyalog sonrası protesto edilen Volkan Demirel’e derbi öncesi küfür edildi. Karşılaşmaya hazırlık için ısındığı sırada bulunduğu kalenin arkasındaki taraftarların küfür ettiği Volkan’a, ısınmasını tamamlayıp soyunma odasına giderken diğer tribünlerden de küfürlü tezahüratlar yapıldı.Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı futbolculardan Bienvenu ve Ziegler, sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisine çıktılar. Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş maçında yaşayan iki futbolcu, bu akşamki mücadelede de ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Serdar Kesimal ve Orhan Şam ise derbide yedekler arasında yer buldu.Fenerbahçe, Galatasaray ile geçen sezon yaptığı maçtan 3 eksikle ezeli rakibinin karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda, geçen sezon 2-1 kazandığı 26. haftadaki derbiye göre büyük bir değişim yaşanmazken, başka takımlara transfer olan Lugano, Niang ve Andre Santos kadroda yer almadı.Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede haklarında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18/3. maddesi uyarınca "spor müsabakalarını seyirden yasaklanma" kararı verilen futbolcu Sezer Öztürk, idari menajer Hasan Çetinkaya, kaleci antrenörü Murat Öztürk, tercüman Samet Güzel ve yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım stada gelmedi. Yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım’ın derbi öncesi futbolculara moral vermek için takım otobüsüyle Kavacık’a kadar gelirken, burada otobüsten inerek kafileden ayrıldığı öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: "Fatih Terim futbol dünyasında da sevdiğim ve değer verdiğim insanlardan bir tanesi. Burada karşılaşınca bir araya geldik. Galatasaray-Fenerbahçe maçının dışında futbola dair bir şeyler paylaştık. Futbolun sorunları ortak çünkü. Aynı zamanda büyük tecrübesi ve olgunluğuyla Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu insanlardan birisi. Sadece Galatasaray Teknik Direktörü olarak değil bundan sonraki süreçte umarım futbolu yöneten insanlardan biri haline gelir. Futbolu, futbolun içinden gelen insanların yönetmesine ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Tabii ki bu bir liyakat meselesi, bunu da atlamadan söylüyorum." Aykut Kocaman, karşılaşma öncesinde ise, sarı-kırmızılıların maçı kendi sahalarına yıkmak üzere bir plan yaptığını düşündüğünü belirterek, "Ben bu kadroya göre kadro yapmadım. Kendime ait çıkarımlarda bulundum" ifadelerini kullandı.