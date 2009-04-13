Derbide gülen olmadı

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Ve dev maç başladı...

Gergin bekleyiş...















Ama fitil yakılmıştı bir kere!..



Bir futbolsever bundan daha fazlasını istemez herhalde!Bir tarafta Galatasaray, diğer tarafta Fenerbahçe...Kaybeden zirve yarışına veda edecek, beraberlik iki takıma da yaramayacak.... Kazanan Sivasspor ve Beşiktaş'ı zorlamaya devam edecek......Haftanın kapanış maçı, heyecanın tavan yaptığı bir maç...Galatasaray-Fenerbahçe maçları içinhaftası tamlamasını kullanırım...İki takım taraftarlarının dadediği, sonucunu, önce haftaları, sonra günleri, derken saatleri saydığı....Ve maç geldi çattı,şölene dönüştü...İkisi de ilk 11'de yer almadı, Bülent Korkmaz ilk kez teknik patron olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıktı..., en klas ayaklar onların kadrosundaydı...Volkan derbi maçlarda kalesinde devleşiyordu...takımlarının en ço oynayan oyuncularıydı...Maç öncesi notlarımız ve ev sahibi takım olma avantajı ile Galatasaray'ı favori gösteriyordu ama derbi maçtı bu, favorilerin kaybetme ihtimali her zaman yüksekti, heyecan da buradaydı...çünkü iki takıma da yaramıyordu, ha bir de iki takımın son 10 maçından beraberlik çıkmamıştı...Çünkü Galatasaray kendi sahasında oynadığıGalatasaray’ın ev sahibi olduğu-kırmızılı takım kazanmıştı.İki takım lig tarihi boyuncaGeçen sezon 32.haftada Ali Sami Yen Stadında oynanan maça yine her iki takım aynı puanda çıkmış maçıaynı sayıda gol pozisyonuna girdi ancak Çek oyuncu rakibininGalatasaray ligin ilk 5 sırasındaki takımlar arasında(32 Gol).Fenerbahçe golleri en çokyiyordu...Maça ev sahibi Galatasaray oldukça istekli başladı...Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasına hapseden sarı kırmızılı takım beraberliğe razı görünen sarı lacivertlilerin üzerine ilk 20 dakikada adeta kabus gibi çöktü...3'te soldanvoleyle vuruş yapmak isterken, meşin yuvarlak savunmadan döndü.13'te ceza alanı önünde sağtop üsten auta gitti.18'de Kewell, ceza alanı sağ çaprazındaardından sert bir vuruş yaparken, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.41. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı.Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkarken, kalesini hızla terkeden Volkan Demirel, topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.İlk yarının son düdüğü çaldığında soyunma odasına endişeyle giden taraf Fenerbahçe'ydi... Hücumda yeteri kadar üretken olamayan Kanarya, biri sakatlık (Gökhan'ın yerine Yasin)diğeri de kırmızı kart tehlikesiyle (Selçuk'un yerine Deniz) iki oyuncu değişikliği hakkını da kullandı...Hoş yedekler arasına baktığımızda oyuna girebilecek, oyunun kaderini değişitirecek bir üçüncü oyuncuyu bulmak da zordu...İkinci yarıya Fenerbahçe ilk yarının aksine daha fazla topa sahip olarak başladı...İlk yarıda neredeyse pozisyon üretemeyen sarı lacivertli futbolcular, ikinci yarının hemen başında Semih ile iki net pozisyonu gole çeviremedi...Hele bir pozisyonda Semih'in egoistliği üzerinde olmasa, Deivid'i çıldırmak yerine pasını verse takımı deplasmanda oldukça rahat bir nefes alacaktı...Galatasaray cephesinde agresiflik hat safhaya ulaşmıştı... Rakiplerinin oyununu bozmak için izlediklerini düşündüğümüz bu stratejinden 65. dakikaya kadar sakatlık çıkmamış olması en büyük şansttı..Bu dakikada Arda'nın pasına ayak uzatan Baros'un topunun Volkan da kalması da Fenerbahçe'nin bir diğer şansıydı...71'de Lincoln'un sevdiği yerler diyebileceğimiz bir yerden frikik kazandı Galatasaray...Sarı lacivertlilerin tesellisi en-direk olmasıydı...Tabii atışın yapılması için 2 dakika beklememiz gerekti, top da gitti barajdan döndü...Sahanın iki bücürü, iki sinirlisi Emre ve Sabri'nin gerginliği de maçın atmosferini biraz gerse de hakem Aydınus'un soğukkanlığı tavırları ve sarı kartlarıyla tatlıya bağlandı!Ve geldik son 10 dakikaya...Beraberlik iki takıma da yaramıyor demiştik ya...İşte hesap o hesaptı, artık ne varsa yetenek adına sahaya dökmenin zmanı gelmişti...Yetenek de yetmezdi, hırsını, varını, oğunu, olanı-olmayanı... Golü yiyene yazık olacaktı... Golü yiyen olmadı!Böyle bir maçın ardından nasıl bir final bekliyorduk?Bir son dakika golü? Bir penaltı? Beraberlik? Bunların hepsi kabul...Ama son dakikada 4 kırmızı kartı da gördü bu gözler!..Bir kavga çıktı, ortalık karıştı, düzen bozuldu... Yetiş Fırat Aydınuz, yetiş 4. hakem...Lugano, Semih, Arda, Emre Aşık maçı tamamlayamadı...İki takım da gördükleri ikişer kırmızı kartla zirve yarışının da dışında kalmış oldu...48 puan ve zirveden 8 puan gerideler...Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Mehmet, Hakan, Arda, Barış, Ayhan, Kewell (90+1 Nonda), Ümit (58 Lincoln), BarosFenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül (22 Yasin), Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deivid (67 Kazım), Selçuk (45+1 Deniz), Emre, Uğur, Güiza, SemihSarı Kartlar: Emre Aşık, Sabri; Selçuk, Emre, Semih, GüizaKırmızı Kartlar: Emre Aşık, Arda, Semih, Lugano (90)