Derbide golcülerin savaşı





Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Aralık Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak derbi maçı, golcülerin mücadelesine sahne olacak.Galatasaray'da Baros, Lincoln ve Arda, Beşiktaş'ta ise Nobre, Bobo, Delgado ve Holosko şu ana kadar yapılan maçlarda takımlarının skorer oyuncuları olarak derbi öncesi ön plana çıktılar.Ligde özellikle yıldız oyuncularının performansını arttırmasıyla iyi sonuçlar almaya başlayan Galatasaray'da, Baros'un yanı sıra derbi maçında görev alacak durumda bulunan Lincoln ve Arda da attıkları gollerle takımlarının ligin en golcüsü olmasını sağladılar.Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 maçta toplam 34 gol atarken, bu üç futbolcu bu gollerin 22'sine imza attı. Lincoln, Baros ve Arda böylece takımlarının attığı gollerin yüzde 64,7'sini atmış oldu.Golcü oyunculardan Baros 11 golle ligin ve takımın en golcü oyuncularından biri olurken, bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı Lincoln ise 7 gole imza attı. Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan da attığı 4 golle Beşiktaş derbisinin bir diğer kozu olduğunu gösterdi.Galatasaray'ın Baros ve Lincoln'den sonra en golcü oyuncusu olan Avustralyalı Harry Kewell ise siyah-beyazlı takım ile yapılacak derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takım, görev aldığı maçlarda 6 gol atan, ancak ülkesinde fıtık ameliyatı olan Kewell'dan Beşiktaş maçında yararlanamayacak.Derbi maçında Galatasaray'ın rakibi olan Beşiktaş da zorlu maçta skorer oyuncularına güveniyor.Siyah-beyazlı takımda Nobre gibi Bobo, Holosko ve Delgado şu ana dek attıkları gollerle takımlarını sırtlamasını bildiler.Nobre attığı 7 golle ön plana çıkarken, diğer golcüler Bobo, Holosko ve Delgado ise 4'er gol kaydettiler.Beşiktaş, ligdeki 15 maçta toplam 25 gol atarken bu 4 oyuncu bunların 19'una imza attı.Nobre, Holosko, Bobo ve Delgado takımlarının attığı gollerin yüzde 76'sına imza atarak önemli bir katkı sağladılar.Bu sezon çok başarılı futbol ortaya koyan Nobre, son haftalarda suskun kalsa da attığı 7 golle derbi maçta takımının büyük kozu olacak.Siyah-beyazlı takımın son olarak Ankaragücü ile yaptığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada takımının tek golünü atan Holosko da öne çıkan bir diğer oyuncu oldu. Son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle büyük eleştiriler alan Delgado, düşüşüne rağmen attığı 4 golle hala takımın önemli silahlarından biri olduğunu gösterdi.Mustafa Denizli'nin gelmesiyle yedek kalmaya başlayan Bobo ise oynadığı maçlarda 4 gol atmasını bildi.Derbide birbirlerine rakip olacak takımlardan Galatasaray'ın golcüleri, Beşiktaşlı golcülere göre daha fazla skorer bir oyun sergiledi.Sarı-kırmızılı takımın golcüler, 34 golün 22'sine imza atarken, Beşiktaş'ın skorerleri ise 25 golün 19'unu kaydetti.