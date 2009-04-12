Derbide futbol gölgede kaldı



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça futboldan çok yaşanan olaylar damgasını vurdu. Maçın son dakikalarında saha içinde yaşanan olaylar sonucunda 4 futbolcu kırmızı kart gördü.



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta futbolcular arasında büyük gerginlik vardı.



Saha içinde maçın başından sonuna kadar yaşanan gerginlik, son dakikalarda doruk noktasına çıktı.



Lugano ile Emre Aşık arasında Galatasaray ceza alanında yaşanan bir pozisyon sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.



Yaşanan olayları dikkatle izleyen hakem Fırat Aydınus, Galatasaray'dan Emre Aşık ve Arda'ya, Fenerbahçe'den ise Lugano ve Semih'e direkt kırmızı kart gösterdi.