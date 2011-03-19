-DERBİDE 8 KART ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinde bu sezon 4. sarı kartını gören Gökhan Zan, Kazım ve Culio cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartlarını gören 3 futbolcu, takımlarının gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Medical Park Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Derbi maçın hakemi Fırat Aydınus, karşılaşma sonrasında kendisine sert bir şekilde tepki gösteren Galatasaraylı Milan Baros'a direkt kırmızı kart gösterdi. Aydınus, maçta toplam 7 de sarı kart gösterirken, bunlardan 5'ini Galatasaray, 2'sini ise Fenerbahçeli oyunculara çıkardı. Galatasaray'dan Kazım, Servet, Gökhan Zan, Baros ve Culio, Fenerbahçe'den ise Selçuk ve Özer sarı kartla cezalandırıldı.