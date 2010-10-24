-DERBİDE 275 BASIN MENSUBU GÖREV YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak derbi öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri dolmaya başlarken, heyecan da gittikçe artıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, stat hoparlörlerinden çalınan Fenerbahçe şarkıları ve marşlara eşlik ederken, sarı-kırmızılı tribünler takımları lehine yaptıkları tezahüratlarla seslerini duyurmaya çalışıyor. -MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK OLDU- Fenerbahçe-Galatasaray derbisine her zaman olduğu gibi medya mensupları büyük ilgi gösterdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği derbi için toplam 275 basın mensubunu akredite ederken, İslam Çupi Basın Tribünü'nde 175 gazeteci, saha içinde de 100 foto muhabiri karşılaşmayı takip edecek. Akredite yaptıranlar arasında 15'i Rumen, birer İtalyan ve Fransız olmak üzere 17 yabancı gazeteci de yer alıyor. Basın tribünü kontenjanı nedeniyle aralarında Rumenlerin de bulunduğu 100'e yakın başvurunun da geri çevrildiği açıklanmıştı. -FENERCELL TRİBÜNÜ AÇILDI- Maç öncesi, Fenerium alt tribünde Fenercell ve Avea işbirliğiyle ''Fenercell Tribünü'' açıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda eski adı Fenerium alt sarı tribün olan bölüm, bundan böyle ''Fenercell Tribünü'' olarak hizmet verecek. Fenercell hattı sahipleri, bu tribünden maçları ücretsiz olarak izleme şansına sahip olabilecek. Tribüne yeni isim verilmesi nedeniyle yapılan törende, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç ve yöneticiler Yasemin Merçil ile Ünal Uzun yer aldı. -ÖRÜMCEK KAMERA KULLANILDI- Yayıncı kuruluş Lig Tv, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Spider Cam (Örümcek kamera) kullanıyor. Stadın çatı sistemine bağlı tellerle kayma sistemiyle hareket eden, yüksek görüntü kalitesi ve 360 derece hareket kabiliyeti olan kamera ile güzel görüntüler ekrana getirilmesi hedefleniyor. Bu kamera sistemi, Türkiye'de ilk kez Lig Tv'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kullanılacak. -GALATASARAYLI FUTBOLCULARA TEPKİ- Galatasaraylı futbolcuların bir kısmı stattaki atmosferi gözlemlemek için sahaya çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinden tepkili tezahüratlar yükseldi. Sarı-kırmızılı futbolculardan Neill'in, sahada bulunduğu süre içerisinde kulaklıkları takılı bir şekilde müzik dinlediği gözlemlendi. -NOTLAR- Tribünlerde gözlem altına alınan iki Galatasaray taraftarı saha kenarından geçirilerek dışarıya çıkarılmak istenince, Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşılaştılar. Tribün korkuluklarının yanına kadar yanaşan çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, sarı-kırmızılı iki taraftara tepki gösterip yabancı maddeler attı. Özel güvenlik elemanları da yaşanan gerginlik nedeniyle gözlem altına aldıkları iki taraftarla koşarak dışarıya ulaşmaya çalıştı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarlarını ayıran bölgede yaşanan gerginlikleri, güvenlik güçleri büyümeden önledi. Taraftarlar birbirlerinin bulundukları bölüme sık sık patlayıcı maddeler attılar.