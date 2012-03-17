Dev derbide 4 gol var

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 10. dakikada Moussa Sow ile 15. dakikada Alex de Souza kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 36. dakikada Elmander ile 83. dakikada Hakan Balta attı.

Bu beraberlik sonrasında lider Galatasaray puanını 70'e yükseltti. 2. sıradaki Fenerbahçe ise 61 puana çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Bursaspor'u konuk edecek.

Play-off olmasaydı Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecekti

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın ezeli rakibi ile arasındaki fark 9 olarak kaldı ve ligde normal sezonun bitimine 3 hafta kala liderliği garantiledi. Sarı-kırmızılı takım kalan 3 maçını kaybederse Fenerbahçe de kalan maçlarını kazanırsa bile Galatasaray ikili averaj nedeniyle normal sezonu zirvede bitirecek. Eğer play-off sistemine geçilmemiş olsaydı sarı-kırmızılı takım bu beraberlikle şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktı.

Galatasaray'ın kalan maçları: Trabzonspor, Orduspor, Manisaspor (D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Bursaspor, Trabzonspor (D), Antalyaspor

Hasan Şaş ve Fatih Terim'in kaşı açıldı

Karşılaşmanın ilk yarısında sahaya atılan yabancı maddelerden biri Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın kafasına geldi. Şaş'ın kaşı açıldı.. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra da atılan maddelerden biri Fatih Terim'in kaşının açılmasına neden oldu.



- Hakan Balta'nın 83. dakikada attığı golle skor 2-2 oldu.

- Elmander 76. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kart gördü.

- 69. dakikada Serdar Kesimal, rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

- Karşılaşmanın ilk sarı kartını 44. dakikada Emre Belözoğlu gördü.

- 36. dakikada Elmander'in attığı golle sarı-kırmızılı takım farkı 1'e indirdi. 2-1

- 15. dakikada Alex'in ceza sahasının dışından attığı golle skor 2-0 oldu.

- Fenerbahçe, Sow'un 10. dakikada attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti.

STAT: Kadıköy Şükrü Saracoğlu

HAKEM: Bülent Yıldırım

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Serdar Kesimal, Reto Ziegler, Emre Belözoğlu, Cristian, Mehmet Topuz (Dk 85 Henri Bienvenu), Miroslav Stoch(Dk 63 Selçuk Şahin), Alex de Souza (Dk 78 Issiar Dia), Moussa Sow

YEDEKLER: Mert Günok, Bekir İrtegün, Henri Bienvenu, Özer Hurmacı, Özgür Çek, Selçuk Şahin, Issiar Dia

GALATASARAY: Fernando Muslera, Emmanuel Eboue, Tomas Ujfalusi, Semih Kaya, Hakan Balta, Selçuk İnan, Felipe Melo, Emre Çolak (Dk 65 Aydın Yılmaz), Engin Baytar, Johan Elmander(Dk 88 Albert Riera), Necati Ateş (Dk 67 Milan Baros)

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Ceyhun Gülselam, Aydın Yılmaz, Albert Riera, Milan Baros, Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin



Derbi kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve günler kala tükenen biletler nedeniyle derbi maç kapalı gişe oynandı. Satışa çıktığı gün kısa süre içerisinde tükenen biletler, sonraki günlerde internet siteleri dahil karaborsada satılmaya çalışılırken, bugün stat çevresinde çok fazla karaborsacıya rastlanmadı. Maç için açıklanan 66 liradan satılan kale arkası biletleri 300 liradan alıcı buldu. Maça gelen bazı taraftarlardan biletlere yüksek bedeller ödendiğini görünce biletini satanlar oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçlar için sezon başında yaklaşık 34 bin kombine kart satan sarı-lacivertli kulüp, kalan bölüm biletlerini tribünlere göre 66 ile 305 lira arasında değişen fiyatlara sattı.

Emre Belözoğlu 200. lig maçında

Fenerbahçeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de eski takımı Galatasaray ile yapacakları maçta 200. lig maçına çıktı. Lig kariyerindeki 100. maçına 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla çıkan sarı-lacivertli futbolcu başarılarla dolu kariyerinde 200. maçını ise Fenerbahçe formasıyla eski takımı Galatasaray'a karşı oynadı. Sarı-kırmızılı formayla A takım seviyesinde 102 lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu akşamki maçla birlikte Fenerbahçe formasını ise 98. kez lig maçında giydi.

Necati Ateş, 5 yıl sonra Fenerbahçe derbisinde

Devre arası transfer döneminde Galatasaray takımına geri dönen Necati Ateş, yaklaşık 5 yıl sonra yeniden bir Fenerbahçe derbisine çıktı. Galatasaray takımıyla Fenerbahçe'ye karşı son maçını 19 Mayıs 2007 tarihinde çıkan Necati Ateş, ardından bu önemli mücadelede yer alabilmek için 5 yıl beklemek zorunda kaldı. Necati Ateş'in son oynadığı ve Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Tribünlerde koreografi ve dev bayraklar

Fenerbahçeli taraftarların maç öncesi tribünlerde hazırladıkları koreografi ve açtıkları dev bayraklar, renkli görüntüler oluşturdu. Maraton alt tribünde sarı, lacivert ve beyaz renkli kartonlarla hazırlanan gösteride, ışık saçan bir fener resmedilirken, görüntünün başında kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın dev boyuttaki fotoğrafı ve sonunda ise Fenerbahçe Kulübü'nün arması yer aldı. Migros kale arkası tribünün üst bölümünde dev sarı-lacivert bayrak açılırken, maraton üst tribünün üst bölümündeki büyük bayrakta ise “Herkes haddini bilecek” yazısı yer aldı.

Aykut Kocaman Fatih Terim'i ziyaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç öncesinde takımlar ısınmak için sahaya çıktıklarında Galatasaray soyunma odasına giderek teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret etti. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da yapılan mücadelede de Fatih Terim, Aykut Kocaman'ın yanına giderek maç öncesi başarılar dilemişti.