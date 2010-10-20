-DERBİ TARTIŞMASINA 15 YIL HAPİS CEZASI İZMİR (A.A) - 20.10.2010 - İzmir'in Urla ilçesinde balıkçık yapan Nevzat Erol, Fenerbahçe-Galatasaray maçı nedeniyle tartıştığı balıkçı arkadaşı Murat Yıldırgan'ı öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat Erol ile avukatı katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan Erol, olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, Erol'u arkadaşı Yıldırgan'ı ''kasten öldürdüğü'' gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Urla İskele Mahallesi'nde, 2 Mayıs'ta, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde karşılaşan balıkçılar Murat Yıldırgan (40) ile Nevzat Erol (62) arasında daha önce oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Erol av tüfeğiyle Yıldırgan'ı bacaklarından vurmuştu. Yaralanan Murat Yıldırgan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını yitirmiş, Nevzat Erol ise ''kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklanmıştı.