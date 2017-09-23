Derbi öncesi neler yaşandı?

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı konuk edecek. Yarın (23 Eylül Cumartesi) 19.30'da ilk düdüğü çalacak olan karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak ve maç beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Martin Skrtel kadrodan çıkarıldı.

Geçilen 5 haftanın sonunda Beşiktaş 13 puan ile averaj farkıyla lider konumda bulunan Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alırken, lige 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayarak 8 puan alan Fenerbahçe, 8'inci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımlarının karşılıklı oynadığı maçlara bakıldığında, Kocaman 1 maç farkla üstün durumda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 18 maçta 7 galibiyet aldı. Güneş'in çalıştırdığı ekipler ise Kocaman'ın takımları karşısında 6 galibiyet elde etti.

Kocaman ile Güneş, 15’i Süper Lig ve 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kocaman’ın ekipleri 7, Güneş’in çalıştırdığı takımlar 6 galibiyet alırken 5 maç berabere sonuçlandı.

Kanarya'da Skrtel yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, kasık ağrıları sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı.

Kadıköy’e 'Güneş’ doğmadı

Aykut Kocaman, Şenol Güneş’e karşı Kadıköy’de hiç yenilmedi. Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında, Şenol Güneş’in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Kadıköy’de 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Güneş'in 'Kocaman' üstünlüğü

Şenol Güneş Beşiktaş’ın başındayken, Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Kocaman, Konyaspor’u çalıştırdığı dönemde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’a karşı ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı mağlubiyetler aldı.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nabil Dirar’ın yokluğunda Alanyaspor karşılaşmasında olduğu gibi Giuliano’nun sağ kanatta oynaması bekleniyor. Ligin ilk 5 haftasında Beşiktaş ve Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, bu maça ‘mutlak galibiyet’ motivasyonuyla çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Martin Skrtel takımla çalışmalara başladı. Kocaman’ın savunma hattını Neto-Skrtel ikilisinden oluşturması bekleniyor. Takımının Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Josef ve Ozan’dan beklediğini alan Kocaman’ın iyileşen Mehmet Topal’ı oynatıp oynatmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kocaman, savunmada sıkıntı olması halinde Topal’ı stoperde de oynatabilir.

Beşiktaş’ta Adriano yok

Kartal’ın Konyaspor’u ağırladığı maçta sakatlanan Adriano Correia, takımın son antrenmanında yer almadı. Brezilyalı futbolcu, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe yiyor; Beşiktaş atıyor

Süper Lig’in geride bırakılan 5 haftasında Fenerbahçe, attığı 12 gole karşın kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlılar ise rakip fileleri 9 kez havalandırırken, yalnızca 3 gol yedi.

Fenerbahçe, ligde yediği 9 golün 6’sını maçların ilk yarılarında yedi. Beşiktaş ise ligde attığı 9 golün 5’ini ilk yarılarda, 4’ünü de ikinci yarılarda attı.

Beşiktaş’ın ’23’ laneti

Beşiktaş, bu sezon kalesinde gördüğü 3 golün 2’sini 23’üncü dakikada yedi. Kasımpaşa maçının 23’üncü dakikasında Markus Neumayr’ın havalandırdığı siyah-beyazlıların fileleri, Bursaspor maçında da aynı dakikada Dezon Delarge’ın golüne tanıklık etmişti.

Deplasman otobüsü Dolmabahçe'de

Siyah-beyazlı taraftarları Kadıköy'e götürecek olan otobüs, Dolmabahçe'ye vardı. Taraftarlar, kapsamlı bir aramadan geçirildikten sonra yaklaşık 16.00 sularında otobüs Kadıköy'e doğru hareket edecek.

İlk 11'ler açıklandı!

Fenerbahçe’nin 11’i: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena, Janssen

Beşiktaş’ın 11’i: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

Aykut Kocaman'dan maç öncesi açıklaması: Beşiktaş'ın ileri 4'lüsü çok özgüvenli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Rakibimiz özellikle öndeki 4lüsüyle gole kolay giden, rakibi sıkıntılara düşüren özgüvenli bir 4'lüye sahip. Oğuzhan da çok ciddi bir katkı veriyor. Özgüveni yüksek bir takımla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi sonuç aldılar ve çok özgüvenli olacaklar. Bu özgüven, onları maçın içinde son dakikaya kadar maçın içinde tutma kredisi sağlayacak.

Biz de bir takım şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Bunların başında uyum sorunu geliyor. Yaklaşır 1.5 yıldır, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren başlayan öndeki 4'lü beraber oynuyor Beşiktaş'ta. Bizim böyle bir lüksümüz yok.

Beşiktaş'ın hızlı ataklarını imkan yaratmayacak duruma getirmemiz lazım. Maçın sonucunu belirleyecek faktörlerden biri hücuma giderken savunmadaki konumlanmalarımız olacak. Oyun gücümüzü hissettirmeye çalışırken arka tarafta pozisyon almayı ihmal etmememiz gerekiyor. Maçın bence bizim açımızdan en kritik tarafı bu."