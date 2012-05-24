Derbi olaylarında tutuklu kalmadı

Spor Toto Süper Lig 'de 12 Mayıs'ta oynanan ve şampiyonu belirleyen Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tunahan İlhan, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.
İlhan'ın avukatı, müvekkilinin mayıs celbinde askere gitmesi gerektiğini ve sülüsünü aldığını belirterek, tutukluluğa itiraz etti.
İtiraz dilekçesini görüşen mahkeme, Tunahan İlhan'ın serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
İlhan'ın, askeri birliğine teslim olacağı öğrenildi.