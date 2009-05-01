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Spor

Derbi maçta sarı kart alarmı

01 Mayıs 2009 20:11


Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi öncesinde iki takımdaki sarı kart cezası sınırındaki oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

Derbi öncesinde Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de ise 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda İbrahim Üzülmez, Cisse, Tello, Zapotocny, Yusuf, Nobre ve Sivok, Fenerbahçe'de ise Alex, Yasin, Ali Bilgin ve Selçuk, derbide sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçeli Önder ise, sarı kart cezası nedeniyle derbide oynayamayacak.

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