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DERBİ MAÇTA SAHAYA İÇKİ ŞİŞESİ ATILMASI İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 21:49

-DERBİ MAÇTA SAHAYA İÇKİ ŞİŞESİ ATILMASI İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta tribünden sahaya içki şişesi atılmasına ilişkin iki kişinin emniyette ifadesi alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekipleri, maçın ardından stattaki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Tribünde içki içen bazı kişilerin görüntülerinin basına yansıması üzerine, medya organlarındaki fotoğraf ve görüntüler de incelemeye alındı. Bu kişilerden kimlikleri belirlenen ikisinin Spor Büro Amirliğinde ifadesine başvuruldu. Haklarında idari işlem yapılacak bu kişilere bin 750 TL idari para cezası verileceği ve 6 ay süreyle maçlara girişlerinin engelleneceği öğrenildi. Konuya ilişkin bir kişinin daha ifadesinin alınacağı kaydedildi. Galatasaraylı taraftarlar, maçın 27. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışıyla birlikte sahaya yabancı maddeler atmaya başlamış, kaleci Volkan Demirel'in çok yakınından geçen içki şişesini Lugano hakeme göstermişti.

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