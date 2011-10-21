-Derbi maçın biletleri yarın satışta İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri yarın satışa çıkacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, BJK Bonus Card sahipleri, Fiyapı İnönü Stadı'nda, 27 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerini, yarın saat 11.00'den itibaren satın alabilecek. Biletlerin genel satışı ise 24 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni uygulaması kapsamında, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını Kadın ve Çocuk Tribünü'nden izlemek isteyen taraftarlar için davetiye biletler, 26 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, TFF Kadın ve Çocuk Gişesi'nden dağıtılacak. Bilet kalması durumunda maç günü saat 10.00 ile 13.00 arasında davetiye bilet dağıtımı gerçekleştirilecek. Derbi maçın bilet fiyatları ise şöyle: VIP Üst D: 500 Lira VIP Üst B&E 400 Lira VIP Üst A&F: 300 Lira VIP Alt C&D: 300 Lira VIP Alt B&E: 250 Lira VIP Alt A&F: 200 Lira Numaralı orta: 200 Lira Numaralı kenar: 175 Lira Kapalı üst: 125 Lira Kapalı alt: 100 Lira Yeni açık: 70 Lira Eski açık: 60 Lira