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Derbi gibi yarışma

Galatarasaylı futbolcu Servet Çetin'in sevgilisi ile Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in nişanlısı Dünya Güzellik Yarışması’nda yarışacak.

02 Ekim 2009 03:00

Galatarasaylı futbolcu Servet Çetin’in manken sevgilisi Alman Alessandro Alores’le, Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in Belçika’da yaşayan nişanlısı Zeynep Sever, aralıkta Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenecek olan Dünya Güzellik Yarışması’nda yarışacak.

Sever, ağustosta katıldığı ve 12. olduğu Kâinat Güzellik Yarışması’nın ardından bu kez Belçika’yı Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil edecek. Dünya Güzellik Yarışması’nda Almanya’yı temsil edecek olan Alores, dün sabah konuk olduğu Kanaltürk’ün “Orada Neler Oluyor?” programında “Zeynep Fenerbahçe’yi, ben Galatasaray’ı temsil edeceğim. Yarışma derbi gibi olacak. Her zamanki gibi Galatasaray’ın kazanacağına eminim. Servet de benden bunu bekliyor” dedi.



‘Seksi şey’ demeyi öğretmiş

Servet Çetin’le olan ilişkisiyle ilgili de yorum yapan Alores, “Her Türk erkeği gibi biraz kıskanç ama çok tatlı bir çocuk. Birlikteyken bana bazı Türkçe kelimeler öğretiyor” diye konuştu. Alessandro “Servet sana hangi kelimeleri öğretti?” sorusuna ise şu cevabı verdi:
‘Eşek’, ‘Seni Seviyorum’, ‘Seni Çok Özledim’, ‘Seksi Şey’, ‘Büyük’ ve ‘Gol’...”

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