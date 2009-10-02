Derbi gibi yarışma

‘Seksi şey’ demeyi öğretmiş

Sever, ağustosta katıldığı ve 12. olduğu Kâinat Güzellik Yarışması’nın ardından bu kez Belçika’yı Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil edecek. Dünya Güzellik Yarışması’nda Almanya’yı temsil edecek olan Alores, dün sabah konuk olduğu Kanaltürk’ün “Orada Neler Oluyor?” programında “Zeynep Fenerbahçe’yi, ben Galatasaray’ı temsil edeceğim. Yarışma derbi gibi olacak. Her zamanki gibi Galatasaray’ın kazanacağına eminim. Servet de benden bunu bekliyor” dedi.Servet Çetin’le olan ilişkisiyle ilgili de yorum yapan Alores, “Her Türk erkeği gibi biraz kıskanç ama çok tatlı bir çocuk. Birlikteyken bana bazı Türkçe kelimeler öğretiyor” diye konuştu. Alessandro “Servet sana hangi kelimeleri öğretti?” sorusuna ise şu cevabı verdi:‘Eşek’, ‘Seni Seviyorum’, ‘Seni Çok Özledim’, ‘Seksi Şey’, ‘Büyük’ ve ‘Gol’...”