Derbi geyikleri yine çok konuşuluyor

T24 - "Fark arayan Fener gol atamadı ama 3,5 attı...", "Neyse bu beraberlik galibiyet gibi 10 sene daha onlara yeter!", "Taksim'e ilk giden Galatasaraylı'ya Sabri forması hediye:))"



Galatasaray'da hafta içinde teknik direktör Frank Rijkaard'ın yerine Hagi ve Tugay'ın gelmesiyle sarı-kırmızılıların olağanüstü bir atmosferde çıktığı Fenerbahçe derbisi kimsenin beklemediği bir skorla, 0-0 sona erdi. Maçın golsüz bitmesiyle birlikte internette derbi geyikleri tavan yaptı.

Twitter'da on binlerce tweet atılırken, facebook'ta birçok fotoğraf ve espri paylaşıldı. Derbi aynı zamanda ekşisözlük tarihinin en çok ilgi gören futbol maçı oldu.

İnternetteki derbi geyiklerinden seçmeler:

- Taksim'e ilk giden Galatasaraylı'ya Sabri forması hediye:))

- Fark arayan Fener gol atamadı ama 3,5 attı...

- Maçın apaçisi seçilse Colin Kazım seçilirdi herhalde.

- Beraberlikle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası alma ihtimalini aklıma getiren maçtır bir de. Bu oldu, diğeri de olur mu dersiniz?

- Galatasaray sarı-lacili bir takımdan 4 yeme istihkakını geçen hafta doldurduğu için bu maçta Fenerden gol yememiştir:))

- "7 atıcaz", "üç sonuç var 3-0, 4-0, 5-0 muhuhua", "varımı yoğumu fener'e yatırdım", "niang ilk gol ha ha ha" diyenlerin parasını yarın çatırr çatır yememi sağlayacak maç.

- Maçtan sonra Cimbomluların Saracoğlu'nda sevinç turu atmalarını bekledim geçen senelerde yaptıkları gibi :)))... Neyse bu beraberlik galibiyet gibi 10 sene daha onlara yeter!

- Fenerbahçe taraftarının kendi mabetlerinde yenilmemek için tanrıya buram buram yalvardığı maç olmuştur.

- Selcuk Şahin'i aradığımız maç, olsaydı kesin saçma bir gol atardı.

- Bu derbide yukarıdaki tarafsızlığını ilan etmiştir. Normal şartlarda Fener'in bu maçlarda hep futbol şansını da yanında bulurdu. Misal vereyim, Servet'in vurduğu top Aykut'a çarpıp kornere değil kaleye girerdi. Bir Fenerli olarak oyundan memnum değilim ama skor güzel. Tartışmasız yıldızı Tugay kerimoğlu olan maçtır. İngiltere'de ne öğrendiyse harfiyen uygulamıştır bu gece.

- Kimse kazanmamıştır, Fenerbahçe taraftarı sonunda ruhunu kaybetmiştir. Galatasaray'ında yıllardır bu ruhu geçemediğini düşündüğümüzde evet Fenerbahçe hezimete uğramıştır. Çünkü elindeki tek mutluluğu, tek başarısı, yıllardan beri Galatasarayı evinde farklı yenmek olan takımın elinde başka hiçbir şey kalmamıştır. Maçın sonundaki anonslar geçtiğimiz sezon sonundaki 2-2'dekinden daha trajiktir, çünkü 2000 Galatasaray taraftarı 50.000 Fenerbahçeliyi bastırmıştır.

- "Beraberliğe seviniyor ezikler" diyene sorarım ben de; geçen sene son maç, yanlış anonsla gelen başka takımın hayali beraberliği üzerine, kim çılgınlar gibi kutlama yaptı?

- Yuh, yüz bin kişi derbiyle ilgili tweet atmış...

- 50 bin Fenerbahçe taraftarının anonsçuya düşme hezimeti paha biçilemez.

- İddaa'nın bir sezon boyunca kazanana ödediği parayı çıkarmasına sebep olan maçtır.

- 10 yıllık 'Kadıköy cenabetliği'ni sona erdiren bir maçtır, neden sevinmeyelim, manyak mısınız siz?

- Çarşı, Fenerbahçe-Galatasaray maçına karşı.

- Pek şaşırmadım bugün çıkan sonuca. Bir nevi biz Fenerbahçeliler, medya elbirliğiyle ortada hiçbir şey yokken Galatasaray'ı motive ettik

- Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray maçları için 11 yıllık namağlup ünvanını 12 yıla çıkardığı maç olmuştur.

- 103 yıllık bir kulüp var ortada, güya Türkiye'nin en iyisi. Tanımlanamayan bir sevgisi var... ne kupa sevgisi, ne şampiyonluk... Tek endeksi yılda bir kendi evinde oynadığı Galatasaray maçı, zira kupa yok, şampiyonluk.. işte ite kaka, Avrupa'da bir başarı yok, eh şimdi Galatasaray galibiyeti de yok. Taraftarı boşluğa düşüyor tabi...

- Her şeyi anladım da bir teknik direktöre neden lazer tutulur hala anlayamıyorum.

- Galatasarayın UEFA Kupası'ndan bile daha fantastik bir destana imza attiği tarihi bir geceydi. Artık Cimbomluların torunlarına anlatacakları inanılmaz anıları var. Her ne kadar torunların "Atma dede, bak internetten araştırırım" diye itiraz edecekleri bir olay olsa da...

- Beraberlik ya da galibiyet sevindiremezdi beni, devre arasında gördüğüm dua eden Fenerbahçe taraftarının sevindirdiği kadar.

- Maçtan önce '1-0 yenilsek iyidir ya da maça çıkmayalım 3-0 hükmen bitsin' diyen taraftarların, maç sonunda 'Noldu len 6-7 atıyodunuz?' şeklinde konuştuğu ilginç ebedi rezalet karşılaşması.

- Bir Fenerbahçeli olarak sonucuna üzülmediğim maçtır. Galatasaray'ı yenip avunma dönemimiz son bulabilir, takımımız daha bir "takım gibi" olabilir.

- 2 takımın da kazanamadığı, bahisçilerin kaybettiği, bahis bürolarının yüzünü güldüren maç.

- Tabii ki bizim için olağan sonuç galibiyetti, başkası düşünülemezdi.. Mağlup olduk, karşı taraf sevinmekte haklı...



