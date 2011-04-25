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Spor

DERBİ CUMARTESİ OYNANACAK İSTANBUL (A.A)

25 Nisan 2011 02:26

-DERBİ CUMARTESİ OYNANACAK İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı belli olurken, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 30 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının programı şöyle: /* 29 Nisan Cuma: 20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül) 30 Nisan Cumartesi: 15.00 Medical Park Antalyaspor-Bucaspor (Mardan Antalyaspor) 15.00 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Fiyapı İnönü) 1 Mayıs Pazar: 15.00 Manisaspor-Eskişehirspor (Manisaspor 19 Mayıs) 19.00 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (FB Şükrü Saracoğlu) 19.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Hüseyin Avni Aker) 2 Mayıs Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs) */

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