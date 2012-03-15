T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbinin biletleri karaborsaya düştü, taraftar isyan etti!

Derbiye bilet bulamayan taraftarlar isyan etti, Biletix ve Fenerbahçe açıklama yaptı

15 Mart 2012 11:40

 

T24 - Fenerbahçe taraftarlarının, Galatasaray derbisi biletlerinin piyasaya çıkmadan el altından satıldığı ve bazı kongre üyelerinin karaborsa yöntemine başvurduğu iddiası Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.

Kongre üyeleri, Taraftar Kart ve faturalı Fenercell hattı sahipleri için satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesi, Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Fenerbahçeliler, bilet satışını gerçekleştiren Biletix’in yetkililerinden, bilet alanların isimlerinin açıklanmasını istedi. Satışa çıkan biletler ise daha şimdiden karaborsaya düştü, bedelleri ise gerçek fiyatlarının 10 katına kadar çıktı. Fenerbahçe yöneticileri de yaşananlar karşısında çözüm üretmeye çalışıyor.

Asbaşkan Murat Özaydınlı, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen şikayetlere yetişebildiği ölçüde cevap vermeye çalıştı. Özaydınlı, bir taraftarın, kendisine yönelttiği, “Başkanım, aldıkları biletleri karaborsa yapan kongre üyeleri var. Lütfen onları belgeleyip kulübümüzden ihraç edin” önerisine, “Tespit etmeye çalışıyoruz” karşılığını verdi.


Mesai başlamadan tükendi


Bu arada, Biletix gişelerinin mesaiye başladığı sabah saatlerinde, derbi biletlerinin durumunun, bilgisayar ekranlarına ‘tükendi’ olarak yansıdığı öne sürüldü. Hâl böyle olunca, Sarı-Lacivertli taraftarlar da, “Mesai saati başlamadan, biletler nasıl tükenir!” diyerek yakarışta bulundu.


Biletix'ten açıklama


Fenerbahçeli taraftarların yoğun şikayetleri üzerine Biletix bir açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Mart 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin satışı sadece Fenerbahçe Kongre üyelerine, Fenerbahçe Taraftar Kart ve Fenercell sahiplerine yapılmıştır. Ayrıntılı açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılacaktır" denildi.


Fenerbahçe'den bilet açıklaması


Biletix'in topu Fenerbahçe kulübüne atması üzerine bir açıklama da kulüpten geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:


"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray müsabakasının biletlerine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle maalesef çok sayıda kongre üyemiz ve taraftarımız bilet satın alamamışlardır. Tüm kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızın biletlere ulaşmak konusunda çektikleri sıkıntıları anlıyor üzüntülerini paylaşıyor ve kendilerinin anlayışlarına sığınarak bazı bilgileri bir kez daha paylaşmakta fayda görüyoruz.

Kulübümüzün mevcut anlaşmaları gereği her tür maç ve organizasyonun bilet satışı Biletix firması tarafından yapılmaktadır. Galatasaray maçı biletleri de yine Biletix firması tarafından satışa sunulmuştur.

Bir kez daha teşekkürlerimizle hatırlatmak isteriz ki; sezon başında taraftarlarımızın gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle stadyumumuzda yaklaşık 34 bin adet kombine kart satışı yapılmıştır.

Kombine kart rakamı düşüldükten sonra geriye kalan biletler;
-       Kongre üyelerimiz ve taraftar kart sahibi taraftarlarımıza
-       Taraftar derneklerimiz aracılığı ile taraftar kart sahibi taraftarlarımıza
-       TFF kuralları gereği kadın taraftarlara
-       Anlaşmaları gereği kulübümüz sponsorlarına
-       Fenercell abonelerine
-       Fenerium mağazası bilet kampanyasına
-       Kulübümüz sporcuları ve ailelerine
-       Delegasyona
-       Protokole

verilecek şekilde düzenlenmiş ve mümkün olan maksimum sayıda bilet satışa çıkarılmıştır.

Tüm biletler Biletix firmasının Türkiye genelindeki 49 satış noktası ve internet sitesinde aynı anda satışa çıkmıştır. Aynı anda 49 satış noktası ve internetten yapılan satışlar neticesinde biletler dakikalar içerisinde tükenmiştir.

Bu yoğun ilgi nedeniyle maalesef çok sayıda kongre üyemiz ve taraftarımız bilet satın alamamışlardır. Bilet satın alamamış tüm taraftarlarımızın fiziken olmasa da ruhları ile stadyumumuzda olacağını tüm dünyadaki Fenerbahçe taraftarlarının tek yürek olarak takımlarına destek vereceklerini inanıyoruz.

Gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bir an olsun kulübüne sahip çıkmaktan ve onun yanında olmaktan vazgeçmeyen Fenerbahçemizin Büyük taraftarına teşekkür ediyoruz.

İyi ki varsınız…"

 

ETİKETLER

FenerbahçeGalatasarayderbibiletBiletixKadıköyŞükrü Saracoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24