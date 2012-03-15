Derbinin biletleri karaborsaya düştü, taraftar isyan etti!

T24 - Fenerbahçe taraftarlarının, Galatasaray derbisi biletlerinin piyasaya çıkmadan el altından satıldığı ve bazı kongre üyelerinin karaborsa yöntemine başvurduğu iddiası Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.

Kongre üyeleri, Taraftar Kart ve faturalı Fenercell hattı sahipleri için satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesi, Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Fenerbahçeliler, bilet satışını gerçekleştiren Biletix’in yetkililerinden, bilet alanların isimlerinin açıklanmasını istedi. Satışa çıkan biletler ise daha şimdiden karaborsaya düştü, bedelleri ise gerçek fiyatlarının 10 katına kadar çıktı. Fenerbahçe yöneticileri de yaşananlar karşısında çözüm üretmeye çalışıyor.

Asbaşkan Murat Özaydınlı, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen şikayetlere yetişebildiği ölçüde cevap vermeye çalıştı. Özaydınlı, bir taraftarın, kendisine yönelttiği, “Başkanım, aldıkları biletleri karaborsa yapan kongre üyeleri var. Lütfen onları belgeleyip kulübümüzden ihraç edin” önerisine, “Tespit etmeye çalışıyoruz” karşılığını verdi.



Mesai başlamadan tükendi



Bu arada, Biletix gişelerinin mesaiye başladığı sabah saatlerinde, derbi biletlerinin durumunun, bilgisayar ekranlarına ‘tükendi’ olarak yansıdığı öne sürüldü. Hâl böyle olunca, Sarı-Lacivertli taraftarlar da, “Mesai saati başlamadan, biletler nasıl tükenir!” diyerek yakarışta bulundu.



Biletix'ten açıklama



Fenerbahçeli taraftarların yoğun şikayetleri üzerine Biletix bir açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Mart 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin satışı sadece Fenerbahçe Kongre üyelerine, Fenerbahçe Taraftar Kart ve Fenercell sahiplerine yapılmıştır. Ayrıntılı açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılacaktır" denildi.



Fenerbahçe'den bilet açıklaması



Biletix'in topu Fenerbahçe kulübüne atması üzerine bir açıklama da kulüpten geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:



"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray müsabakasının biletlerine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle maalesef çok sayıda kongre üyemiz ve taraftarımız bilet satın alamamışlardır. Tüm kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızın biletlere ulaşmak konusunda çektikleri sıkıntıları anlıyor üzüntülerini paylaşıyor ve kendilerinin anlayışlarına sığınarak bazı bilgileri bir kez daha paylaşmakta fayda görüyoruz.

Kulübümüzün mevcut anlaşmaları gereği her tür maç ve organizasyonun bilet satışı Biletix firması tarafından yapılmaktadır. Galatasaray maçı biletleri de yine Biletix firması tarafından satışa sunulmuştur.

Bir kez daha teşekkürlerimizle hatırlatmak isteriz ki; sezon başında taraftarlarımızın gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle stadyumumuzda yaklaşık 34 bin adet kombine kart satışı yapılmıştır.

Kombine kart rakamı düşüldükten sonra geriye kalan biletler;

- Kongre üyelerimiz ve taraftar kart sahibi taraftarlarımıza

- Taraftar derneklerimiz aracılığı ile taraftar kart sahibi taraftarlarımıza

- TFF kuralları gereği kadın taraftarlara

- Anlaşmaları gereği kulübümüz sponsorlarına

- Fenercell abonelerine

- Fenerium mağazası bilet kampanyasına

- Kulübümüz sporcuları ve ailelerine

- Delegasyona

- Protokole

verilecek şekilde düzenlenmiş ve mümkün olan maksimum sayıda bilet satışa çıkarılmıştır.

Tüm biletler Biletix firmasının Türkiye genelindeki 49 satış noktası ve internet sitesinde aynı anda satışa çıkmıştır. Aynı anda 49 satış noktası ve internetten yapılan satışlar neticesinde biletler dakikalar içerisinde tükenmiştir.

Bu yoğun ilgi nedeniyle maalesef çok sayıda kongre üyemiz ve taraftarımız bilet satın alamamışlardır. Bilet satın alamamış tüm taraftarlarımızın fiziken olmasa da ruhları ile stadyumumuzda olacağını tüm dünyadaki Fenerbahçe taraftarlarının tek yürek olarak takımlarına destek vereceklerini inanıyoruz.

Gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bir an olsun kulübüne sahip çıkmaktan ve onun yanında olmaktan vazgeçmeyen Fenerbahçemizin Büyük taraftarına teşekkür ediyoruz.

İyi ki varsınız…"