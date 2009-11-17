Derbi biletleri satışa çıktı

Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Kasım Cumartesi günü BJK İnönü Stadı'nda oynanacak derbi maçın biletleri, Biletix'ten satışa çıkarıldı.



Karşılaşmada ev sahibi Beşiktaşlı taraftarlar için ayrılan biletler Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden bu sabah satışa sunuldu. Ayrıca maç günü bilet kalması durumunda, stat gişesinden de satış yapılacağı kaydedildi. Gişede satılmak için özel bilet ayrılmayacağı, normal satıştan kalan biletlerin gişeden satılacağı ifade edildi.



Bu arada, derbide konuk Fenerbahçe taraftarları için bilet satışının 19 Kasım Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Migros yanındaki Biletix gişesinden yapılacağı açıklandı.



Biletix gişelerinde satışa çıkarılan biletlere sabah saatlerinde fazla ilgi yoktu.



Biletlerin pahalı oluşu, ayrıca biletlerin satışa çıkarılacağının bugün açıklanması nedeniyle sabah saatlerinde Biletix gişeleri önleri, diğer derbilerin aksine boş kaldı.



En ucuz bilet 75 lira



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:



VIP üst B ve E: 650 TL

VIP üst A ve F: 450 TL

VIP alt A ve F: 250 TL

VIP alt B ve E: 320 TL

VIP alt C ve D: 400 TL

Numaralı orta: 250 TL

Numaralı kenar: 225 TL

Kapalı üst: 250 TL

Kapalı alt: 200 TL

Yeni açık: 75 TL

Eski açık: 75 TL

Konuk Takım (Eski açık): 75 TL

