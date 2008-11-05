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Spor

Derbi biletleri satılıyor

9 Kasım Pazar günü yapılacak 2008-2009 sezonunun ilk derbisi öncesi, karşılaşma biletlerinin genel satışı yarın başlayacak.

05 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında 9 Kasım Pazar günü yapılacak 2008-2009 sezonunun ilk derbisi öncesi, karşılaşma biletlerinin genel satışı yarın başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp yönetimi tarafından daha önce belirlenen ve fiyatları 66 ile 305 YTL arasında değişen derbi biletlerinin genel satışına yarın sabah itibariyle başlanacak.

Genel satışın saat 10.00'dan itibaren sadece Biletix'in Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Migros yanı gişesinden yapılacağı duyuruldu.

Derbi biletlerinin Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri ve Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine satışına ise 27 Ekim'de başlanmıştı.

Bu arada, derbi için sadece Fenerium alt tribünde yer kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, 50 bin 530 oturma kapasiteli Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçları için bu sezon toplam 30 bin 425 adet kombine kart satışıyla rekor kırmıştı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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