T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dera, Şam ve Deyr Ez Zur'da 5 ölü ŞAM (A.A)

26 Ağustos 2011 18:21

-Dera, Şam ve Deyr Ez Zur'da 5 ölü ŞAM (A.A) - 26.08.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonuna göre, Şam'ın Duma bölgesi, Dera'ya bağlı Neva ilçesi ve Deyr ez Zur kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Dera kentindeki gösterilerde göstericiler yönetim karşıtı sloganlar atarak Beşar Esad'ın yönetimi bırakmasını istedi. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi önünde yönetim karşıtı protestoların olduğunu belirten televizyon kanalı, Şam banliyösü Kusayr'de güvenlik güçlerinin Ulu Cami'de namaz kılmak isteyenlerin cami içine girmesini engellediğini belirtti. Suriye'de beş aydan beri devam eden gösterilerde muhaliflerin bugünü "Sabır ve Israr Cuma'sı" olarak adlandırdığı da ifade edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24