-Dera, Şam ve Deyr Ez Zur'da 5 ölü ŞAM (A.A) - 26.08.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonuna göre, Şam'ın Duma bölgesi, Dera'ya bağlı Neva ilçesi ve Deyr ez Zur kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Dera kentindeki gösterilerde göstericiler yönetim karşıtı sloganlar atarak Beşar Esad'ın yönetimi bırakmasını istedi. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi önünde yönetim karşıtı protestoların olduğunu belirten televizyon kanalı, Şam banliyösü Kusayr'de güvenlik güçlerinin Ulu Cami'de namaz kılmak isteyenlerin cami içine girmesini engellediğini belirtti. Suriye'de beş aydan beri devam eden gösterilerde muhaliflerin bugünü "Sabır ve Israr Cuma'sı" olarak adlandırdığı da ifade edildi.