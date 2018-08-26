Der Spiegel'e konuşan AKP'li yetkili: Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul etmeyi tercih eder

Alman dergisi Der Spiegel, AKP'libir yetkilinin "Erdoğan, kendisini IMF'ye teslim etmekten çok ulusal bir iflas kabul etmeye daha istekli olurdu" yorumunda bulunduğunu yazdı.

Almanya'da yönetim kademelerinde AKP hükümetine karşı pek de sempati duyulmadığını kaydeden Spiegel, bu durumun ABD Başkanı Trump'ın son hamleleriyle değişmeye başladığını yazdı.

Der Spiegel’de yayımlanan yazıya göre, Erdoğan’ın Alman hükümetini Nazi yöntemlerini benimsemekle suçlaması, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına Hıristiyan Demokratlar’a (CDU) oy vermemeleri gerektiğini söylemesi ve Türkiye basınında Merkel'in Hitler bıyığıyla resmedilmesinden sonra sessiz kalmış olması gibi sebeplerle Almanya 'da AKP hükümetine pek de sempati beslenmediği biliniyordu. Ancak yazıya göre, bu durum artık değişti ve Alman hükümeti Erdoğan’a daha yumuşak yaklaşıyor.

sol'da yer alan habere göre yazıda, bunun sebebi olarak artık Almanya için yeni bir “ilkel” ve “kabul edilemez” davranışlarda bulunan karakterin yani ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya çıkması gösterildi. Yazıda bu durum, Trump’ın Almanya ve Türkiye'yi bir araya getirdiği şeklinde yorumlandı.

Her ne kadar Almanya son zamanlarda Türkiye’ye daha ılımlı yaklaşsa da, Spiegel’e göre "Alman hükümeti son zamanlarda kendilerini Nazilerle karşılaştıran bir adama yardım etme konusunda çok az istekli" ve "Almanlar arasında, vergilerinin Ankara'daki otokrata gitmesinden oldukça rahatsız olanlar var".

Sosyal Demokratlar'ın (SPD) başkanı Andrea Nahles, Türkiye'ye Alman yardımı olasılığını soru önergesi olarak verdiğinde, hükümetten olumsuz cevap gelmişti. SPD'den Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz da keza bu fikre fazla sıcak bakmamıştı. İki hafta önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrarlı olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu söylemişti.

Görüşmeler yoğunlaşıyor

Dergide Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, Erdoğan'ın damadı mevkidaşı Berat Albayrak'ı Berlin'e davet ettiğini ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in birkaç hafta sonra Türkiye'ye bir ziyaret planladığını hatırlatarak Alman hükümetinin, Türkiye'ye yeni yaklaşımıyla, Donald Trump'a ve piyasalara bir mesaj göndermek istediğini ileri sürdü.

Fakat Spiegel’e göre Merkel için, Erdoğan'a verilen herhangi bir Alman desteği onu garip bir duruma sokuyor. Çünkü Merkel mülteci anlaşmasından bu yana, Başbakan Erdoğan'ın kendisine şantaj yapmasına izin vermekle suçlanıyor. Türkiye’ye gelen milyonlarca Suriyeli mültecinin de Almanya 'ya baskı uygulayabileceği her fırsatta tekrar gündeme getiriliyor. Spiegel’e konuşan bir AKP’li yetkili, "Türkiye kaos içine girerse, bundan zarar görecek ABD değil, her şeyden önce Avrupa" yorumunda bulunmuştu.

"Erdoğan ulusal bir iflas kabul etmeyi yeğler"

Türk mevkidaşı Albayrak ile yapılacak görüşmelerde Scholz'un Türkiye'yi IMF yardımı almaya ikna etmeye çalışacağı da Spiegel’in yazısında gündeme geldi. Fakat dergiye konuşan AKP ’li bir yetkili, "Erdoğan, kendisini IMF'ye teslim etmekten çok ulusal bir iflas kabul etmeye daha istekli olurdu" yorumunda bulundu.

Spiegel’e göre, Almanya, Türkiye için özel bir önem taşıyor ve Erdoğan, Alman hükümetiyle husumetlerini kapatmaya gayret gösteriyor. İlk adım olarak, bütün bakanlarına Almanya 'ya karşı sözlü saldırılarını azaltma talimatı verdi. Spiegel’e konuşan AKP’li yetkili “Erdoğan bir pragmatist” yorumunda bulunurken "Aynı zamanda Avrupa'ya ve ABD'ye karşı çıkamayacağını biliyor" sözlerini kullandı.