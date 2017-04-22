Der Spiegel: Türkiye'den çok sayıda hâkim Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda hâkimin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu öne sürdü. Dergi haberinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) 16 Nisan referanduma kadar bu iltica başvuruları hakkında karar vermediğini ancak yakında başvurular hakkındaki ilk kararların alınacağı iddia etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre haftalık Der Spiegel dergisinin, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) aldığı bilgilere göre, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzlerce kamu görevlisi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Haberde, geçen Pazar günü yapılan referanduma kadar bu iltica başvuruları hakkında karar verilmediği ancak yakında başvurular hakkındaki ilk kararların alınacağı iddia edildi.

Der Spiegel: Türkiye'den yaklaşık 7 bin başvuru

Haberde 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 7 bin Türk'ün Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ancak geçen yıl Türkiye'den yapılan iltica başvurularının yüzde 10'dan azı kabul edildi. Der Spiegel'in Göç ve Mülteciler Dairesi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, önümüzdeki dönemde iltica başvurusu kabul edilen Türklerin sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Der Spiegel'e göre, Almanya'ya iltica etmek isteyenler arasında, Türkiye'de siyasi takibata uğrayan hâkimler de bulunuyor. İki hâkimin yaşadıklarına yer verilen habere göre, söz konusu yargıçlar darbeyi gerçekleştiren FETÖ ile bağlantısı olduğunu reddediyor. Haberde, söz konusu hâkimlerin kendilerine yönelik suçlamayı hâlâ bilmediği iddia ediliyor.