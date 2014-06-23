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Dünya

Der Spiegel: Türkiye’deki Patriot füzeleri kaldırılabilir

Türkiye’ye olası bir saldırıyı önlemek için yerleştirilen Patriot füzelerinin görevlerine yakın bir zamanda son verilebilir

23 Haziran 2014 13:43

Suriye’den Türkiye’ye karşı gelebilecek olası bir saldırıya engel olmak için sınıra yerleştirilen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ABD, Almanya ve Hollanda’ya ait Patriot düzelerinin 2014 sonunda bölgeden kaldırılabileceği iddia edildi.

Almanya’da yayın yapan haftalık Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Suriye’nin elinde bulunan kimyasal silahların ülkeden çıkarılmasının ardından Türkiye’nin Patriot füzelerine ihtiyacı olmayacağına inanılıyor.

Patriot füzelerinin kaldırılmasına yönelik kesin karar henüz verilmedi. Dergi, kararın Galler’de düzenlenecek olan NATO liderler zirvesinde alınabileceğini iddia etti.

Füzeler, Türkiye’nin talebi üzerine 2012 yılından bu yana Suriye sınırında olası bir saldırıyı önlemek amacıyla görev yapıyor.

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