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Dünya

Der Spiegel: Türkiye mülteci anlaşması karşılığında 'vizesiz seyahat' talep ediyor

Türkiye'nin Avrupa'daki komşularıyla olan sınırlarını mültecilere kapaması karşılığında 'vizesiz seyahat' talebinde bulunduğu öne sürüldü

09 Ekim 2015 20:22

Alman Der Spiegel, Başbakan Angela Merkel'in mülteciler konusunda Türkiye ile anlaşma peşinde olduğunu yazdı. Haftalık haber dergisinde yer alan analizde, Ankara'nın da söz konusu anlaşmaya bir taleple karşılık verdiği öne sürüldü.

Der Spiegel’in Alman muhafazakârlarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Avrupa'daki komşularıyla olan sınırlarını mültecilere kapaması karşılığında 'vizesiz seyahat' talebinde bulunduğu öne sürüldü. 

İddiaya göre; Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği ve onun Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birliği'nden birçok politikacı, şartlar göz önünde bulundurulunca, bu talebin karşılanmasına yakın.

 

Merkel: Bazı talepleri karşılamak gerek
 

Şansölye Merkel, Alman kanalı ARD'ye verdiği söyleşide, AB ülkelerinin krizin çözümüne yardımcı olması gerektiği yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarlamış ve şunları söylemişti: 

"Bu yükü daha iyi paylaşmak adına Türkiye ile konuşmamız gerekiyor. Bu, Türkiye'ye para vermek ve hatta vize kolaylığı gibi bazı taleplerini karşılamak anlamına gelecek."

 

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