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Dünya

Der Spiegel Türkçe başlıkla çıkacak

Almanya'da yayımlanan siyasi dergilerinden Der Spiegel'in bu haftaki kapağını Türkiye'deki Gezi Parkı olaylarına ayırarak Türkçe başlıkla çıkacağı bildirildi

22 Haziran 2013 10:17

Bu haftaki kapağını Gezi Parkı olaylarına ayıran Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel'in ilk kez Türkçe başlıkla çıkacağı bildirildi.
 
Spiegel dergisinden yapılan açıklamada pazar günü çıkacak bu yılın 26. sayısında 10 sayfa Türkçe özel ek hazırlandığı ve dergi kapağındaki başlığın da "Boyun Eğme" olduğu belirtildi.

Derginin yayın hayatında ilk kez Türkçe başlık kullanacağı ve özel ek çıkaracağı ifade edildi.

Derginin genel yayın yönetmeni yardımcısı Klaus Brinkbaumer, "Bizler Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'ün Almancalarının yetersiz olduğuna inanmıyoruz. Türkiye'de yaşanan olaylar Almanlar, Türkler ve Avrupalılar gibi herkesi ilgilendiriyor. Hükümetin bu olayların üstesinden gelmedeki yaklaşımı rahatsız edici. Biz hem Türkçe hem de Almanca olarak bu yaşananları buradaki Türklere ve Türkiye'deki Türklere sunabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Der Spiegel dergisinin bu sayısının fazla basılacağı ve Türkiye'de de dağıtılacağı bildirildi.

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