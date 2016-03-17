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Der Spiegel, Soma haberleri nedeniyle ölüm tehdidi alan muhabirini geri çekti

Üç ay önce akreditasyon için başvurduğunu ve basın kartının hala gelmediğini ifade eden Kazım "Bu ülkede artık basın özgürlüğünden çok uzun süreden beri söz etmek mümkün değil" dedi

17 Mart 2016 19:45

Almanya'nın etkin siyasi dergilerinden Der Spiegel, Soma faciası sonrası ''Erdoğan cehenneme git" gibi birçok kritik habere imza atan muhabiri Hasnain Kazım'ı geri çekti. Hasnain Kazım, Soma'daki maden faciası hakkındaki haberleri yüzünden ölüm tehditleri aldığı için geçen yıl Mayıs ayında geçici bir süre Türkiye'den ayrılmıştı.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Kazım, "Türkiye gazeteci olarak akreditasyonumu kabul etmedi. Bu ülkeyi terk etmekten başka bir seçeneğim de kalmadı. Bu şartlarda gazetecilik yapamam" dedi.

Üç ay önce akreditasyon için başvurduğunu ve basın kartının hala gelmediğini ifade eden Kazım "Bu konuda tarafıma herhangi bir gerekçe verilmedi belli ki Spiegel'deki yazılarımdan iktidar memnun değildi. Bu ülkede artık basın özgürlüğünden çok uzun süreden beri söz etmek mümkün değil" diye konuştu. 

Hasnain Kazım, Soma'daki maden faciası hakkındaki haberleri yüzünden ölüm tehditleri aldığı için geçen yıl Mayıs ayında geçici bir süre Türkiye'den ayrılmıştı.

Kazım, son yıllarda AKP karşıtı haberlerinden dolayı AKP'li troller tarafından tehdit edilmekte ve "terör örgütünü" desteklemekle suçlanmaktaydı.

Kazım, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci krizini çözmek adına Ankara'ya ödün vermesini de eleştirmişti.

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