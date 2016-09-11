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Medya

Der Spiegel: Minareler füze, Erdoğan kendi şehirleriyle savaşan bir diktatör!

Dergi, Türkiye'yi ''özgürlüğünü kaybeden bir ülke'' olarak nitelendirdi

11 Eylül 2016 17:23

Alman medyasından Der Spiegel dergisinin, Salı günü yayımlanacak özel Türkiye sayısının kapağı servis edildi. Türkiye'yi "özgürlüğünü kaybeden bir ülke" olarak nitelendiren dergi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Güneydoğu'daki çatışmaları kastederek "diktatörün kendi şehirleriyle savaştığını" öne sürdü.

''Özgürlüğünü kaybeden bir ülke'' başlığıyla çıkan Der Spiegel'in Türkiye hakkında hazırladığı özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sultan Ahmet Camii kolajı yer alıyor. Sultan Ahmet Camii'nin iki minaresinin füze gibi tasvir edilerek havalanması Erdoğan'ın 6 Aralık 1997'de okuduğu ve hapse girmesine sebep olan şiiri akla getirdi. Erdoğan, ''Minareler süngü, kubbeler miğfer / Camiler kışlamız, mü'minler asker / Bu ilahi ordu dinimi bekler / Allahu ekber, Allahu ekber'' dizelerinin yer aldığı şiiri okuması sebebiyle 10 ay hapis cezası almış ve siyaset yasağına hedef olmuştu. Ceza infaz yasası gereği hapis cezası 4 ay 10 güne inen Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da tahliye olmuştu.

Der Spiegel'in Türkiye özel sayısının kapağı şöyle:

 

 

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