Der Spiegel: Euro’nun çöküş kaygısı artıyor

Alman Der Spiegel dergisi, siyasetçilerin Euro Bölgesi krizini çözmek için yaptıkları sonuçsuz manevraların, piyasalarda yatırımcıların ortak para biriminin çökeceği konusundaki kaygılarını artırmaktan başka işe yaramadığını yazdı.

Bankaların özellikle kaygılı olduğu belirtilen haberde, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Euro Bölgesi içindeki bankalar arasında sınır ötesi parasal işlemlerinin 2011 yaz aylarından bu yana azaldığı, geçen Haziran ayında da 2007’de mali krizin başlamasından bu yana bankalar arası işlemlerin en düşük düzeye indiği ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Deutche Bank eski baş ekonomisti Thomas Mayer’in bankalar ve şirketlerin zarar etmemek için özellikle operasyonlarını yerel kaynaklardan yapmaya başladıkları yolundaki görüşünü aktaran dergi, Euro Bölgesi’ndeki bankaların bulundukları ülke dışında kendi birimleriyle işlemlerini de durdurduklarını bildirdi.

Alman Commerzbank ve Deutche Bank’ın İtalya ve İspanya’daki şubelerinin finansman gereksinimlerini kendileri karşılamak yerine ECB fonlarına başvurmalarını tercih ettiğini yazan Der Spiegel, bu bankaların ellerindeki fazla fonları da Alman Merkez Bankasına yatırdıkları ve Euro Bölgesi’nin kıyısında yer alan ülkelerin kendi para birimlerine dönebilecekleri ve büyük ölçüde devalüe edecekleri beklentisiyle hazırlık yaptıklarını yazdı.