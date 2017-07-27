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Dünya

Der Spiegel araştırması: Almanların yüzde 80'i Türkiye'de demokrasi olduğuna inanmıyor

Almanların yüzde 84'ü Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

27 Temmuz 2017 01:34

Der Spiegel'in ve kamuoyu araştırması enstitüsü YouGov'un anketlerine göre 10 Almandan 8'i Türkiye'de demokrasi olduğuna inanmıyor. Araştırmaya göre, Almanların 92'si, Türkiye'ye tatile gelmeyi düşünmüyor. 

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre kamuoyu araştırması enstitüsü YouGov'un anketinde de sonuçlar benzer. Mevcut durumda ankete katılanların sadece yüzde 5'i Türkiye'ye seyahat etmek isterken, yüzde 89'u Türkiye'ye tatile gitmeyeceğini söyledi. Ankete göre Almanların yüzde 80'i Türkiye'de demokrasi olduğuna inanmıyor.

“Türkiye'de demokrasi yok”

Ankette 10 Almandan 8'i Türkiye'de demokrasi olduğuna inanmadığını söylerken, ikili ilişkilerdeki mevcut gerginlik nedeniyle Berlin'in tutumunun Ankara'ya karşı sertleşmesini isteyenler de aynı şekilde çoğunluktaydı.

Yüzde 84, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Türkiye'nin AB üyeliği için ise ankete katılan Almanların yüzde 84'ü karşı olduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 82'si ise Türk siyasetçilere Almanya'da etkinlik yasağı getirilmesini istedi. 

 

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