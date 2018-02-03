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Dünya

Der Spiegel: Almanya darbecilikle suçlanan Albaya sığınma hakkı verdi

Albay, Türkiye'ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Erdoğan'ın "gitmesini" beklemek zorunda olduğunu belirtti

03 Şubat 2018 11:03

Der Spiegel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde 'önemli rol oynadığı' iddia edilen eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami P.'ye Almanya'da iltica hakkı tanındığını bildirdi.

İlhami P.'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” "silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlarla yargılandığını duyurulmuştu.

Konuyla ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi isteyen Alman Haber Ajansı (dpa) da bakanlığın kişilik hakları ve özel verilerin korunması amacıyla özel durumlara ilişkin bilgi vermediğini aktardı.

Takas talebi iddiası

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu eski subayların durumunun Türk ve Alman yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ele alındığı ifade edildi. Der Spiegel, Türkiye'nin bu subayların iadesi karşılığında, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını önerdiğini ileri sürdü. Ancak Alman hükümetinin bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

Der Spiegel'e konuşan P., Türk istihbaratının kendisini Almanya'dan kaçırmak isteyebileceği kuşkusu bulunduğundan, Alman polisinden dikkatli olması konusunda uyarı aldığını ifade etti. P. Türkiye'ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "gitmesini” beklemek zorunda olduğunu belirtti.

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