Der Spiegel: Almanya 80 ülkeyi dinliyor

Der Spiegel dergisi, Alman Federal İstihbarat Teşkilatı’na (BND) 2009 yılında verilen bir talimatta, 80 ülke hakkında istihbarat toplanmasını talep edildiğini iddia etti.

Almanya'nın istihbarat önceliklerinin tanımlandığı çok gizli belgede 30 ülkenin, istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı "ana ülkeler" olarak belirlendiğini öne süren dergi bu 30 ülke arasında NATO müttefikleri Türkiye ve Arnavutluk'un da bulunduğu bildirildi.

Dergi, Almanya hükümetinin Türkiye'ye yönelik istihbarat faaliyetlerinde öğrenmek istediği konuların geniş bir alana yayıldığını iddia ederken, örnek olarak "Kürt sorunu, büyük etkiye sahip Gülen hareketi, İslami hareketler, organize suçlar ve yolsuzluklar" başlıklarını sıraladı.

‘Steınmeıer yıllardır biliyordu’

Dergi, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in geçen hafta yaptığı açıklamada, BND'nin 2009 yılından bu yana Türkiye'yi dinlediğinden ilk defa basında çıkan haberler ve mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'nun telefonuyla haberdar olduğunu söylemesini eleştirdi.

Türkiye'nin 1976 yılında dinleme faaliyetlerinde bulunulacak ülkeler listesine alındığına işaret eden dergi, 2009 yılında güncellenen ve kısa adı "APB" olan hükümetin istihbarat öncelikleri belgesinin de ilk kez 1990'ların sonunda, Steinmeier'in de üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin koalisyon hükümeti döneminde oluşturulduğuna dikkat çekti.

Der Spiegel haberinde, Steinmeier'in 1999-2005 yılları arasında Başbakanlık'ta istihbarat kuruluşlarından sorumlu bakan olarak görev yaptığını vurgularken, "Almanya'nın orada (Türkiye'de) istihbarat faaliyeti yürüttüğüne şaşırmış olamaz. Steinmeier'in kendisi de bunda sorumluluk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) iç politika sözcüsü Stephan Mayer ise dergiye yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik istihbarat faaliyetlerini savunurken, "BND, Türk topraklarına gözünü kapatamaz" şeklinde konuştu.

Merkel ABD'yi eleştirmişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl ABD istihbaratının cep telefonunu dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından ekim ayında yaptığı açıklamada, "Dostlar arasında dinleme kabul edilemez" demiş, dost ülkeler arasında karşılıklı istihbarat faaliyetlerine son verecek bir anlaşma imzalanmasını önermişti.

ABD'den beklentilerine olumlu yanıt alamayan hükümet, geçen ay Amerikalı istihbaratçıların Almanya'da yürüttükleri yeni faaliyetlerin ortaya çıkması üzerine, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Almanya'da görev yapan en üst düzey yöneticisini ülkeden göndermişti.

Alman hükümeti, önceki hafta da tüm ülkelerin Berlin'deki büyükelçiliklerine yazı yazarak, ülkede görevlendirilen istihbaratçıların isim listelerini talep etmişti.

Der Spiegel dergisi, hükümetin attığı bu adımların ardından BND'nin NATO müttefikleri Türkiye ve Arnavutluk'a yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde bulunduğunun ortaya çıkmasının "komik" bir duruma yol açtığını ve Dışişleri Bakanı Steinmeier'i de zor bir duruma soktuğu yorumunu yaptı.

Belgeler ABD istihabaratına sızdırıldı

Dergi haberinde, BND'nin hükümetin talimatıyla istihbarat faaliyetleri yürüttüğü ülkelerin listesinin, BND çalışanı Markus R. tarafından geçen aylarda para karşılığında Amerikan istihbaratına sızdırıldığını, binlerce sayfalık bu çok gizli belgeler arasında başka önemli belgelerin de bulunduğunu yazdı.

3 Temmuz'dan bu yana gözaltında bulunan Markus R. hakkında soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılık'ın da elinde olan bu belgeler arasında, Alman istihbarat birimlerinin yabancı ülkelerin gizli servislerine karşı geliştirdiği "İstihbarat Karşı Koyma" planlarının da bulunduğu iddia edildi. (AA)