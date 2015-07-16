Depresyonda olup olmadığımızı cep telefonları söyleyecek

Yapılan araştırmalara göre; akıllı telefonlar, zihinsel hastalıkların tespitinde kullanılabilecek. Telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla, kullanıcıların günlük kullanım bilgileri ve GPS verileri aracılığıyla depresyonda olup olmadıkları tespit edildi.

Al Jazeera’nin Discovery News’ten derlediği habere göre; Northwestern Medicine Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalar, takvim, rehber ve diğer bilgiler sayesinde zihinsel hastalıkların kolayca tespit edilebileceğini gösterdi. Araştırmada, kullanıcıların günlük kullanım bilgileri ve GPS verileri sayesinde depresyonda olup olmadıkları yüzde 87 oranında tespit edilebiliyor.

Yapılan deneylerde, 28 birey akıllı telefon bilgileri üzerinden iki hafta boyunca takip edildi. Denekler ayrıca depresif semptomları belirlemek için kullanılan PHQ 9 adı verilen testten geçirildi. Sonuçlar, deneklerin 14'ünün depresif olmadığını, diğer yarısının ise orta ve yüksek derece depresyonda olduğunu gösterdi.

Geleneksel testlerden daha başarılı

Araştırmada yer alan Sohrob Saeb, geliştirilen algoritma ile günlük telefon kullanımı ve GPS verilerinin depresyon tespiti için kullanıldığını, sonuçların geleneksel testlerden çok daha başarılı sonuç verdiğini söyledi. Bir diğer araştırmacı; David Mohr ise hastalara hiçbir soru sormadan depresyon riskini görebileceklerini vurguladı. Mohr, "Telefonlar hastaların hiçbir katılımı olmadan depresyonu sergileyen davranışlarını ortaya koyabilir" ifadesini kullandı.

Araştırmada elde edilen önemli verilerden bir tanesi, akıllı telefon kullanımının depresyon riskiyle doğrudan bağlantılı olduğuna işaret etti.

Depresif olan hastaların günlük cep telefonu kullanımı ortalama 68 dakika olarak belirlenirken, depresif olmayan hastaların sadece 17 dakika telefon kullandığı ifade edildi.

Journal of Medical Internet Research dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, vaktinin büyük kısmını evinde veya birkaç mekanda geçiren insanlar, daha sık gezen insanlara kıyasla daha depresif oluyor.