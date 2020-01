"Depresyon salgını mı var?"

Problem farklı. Sorun bilinçsiz ve gereksiz antidepresan ilaç kullanımı. Bunun da değişik sebepleri var. İlki basit, sıradan hüzünleri, ufak tefek gönül kırgınlıkları, keyifsizlik ve mutsuzlukları bile biz doktorların anında “klinik depresyon” diye damgalamamız. Başkaları da var: Bu riskli ilaçlar doktorlara danışmadan eş-dost tavsiyeleri ile de kullanılabiliyor. Antidepresan hapların eczanelerden reçetesiz ve kolayca satın alınabiliyor olmaları da mühim bir sorun. Daha da önemlisi doktorlarımızın gereğinden fazla antidepresan kullanma eğiliminde olmaları. Diğer taraftan herhangi bir antidepresan ilacı yazabilmesi için o doktorun psikiyatrist hadi bilemediniz iç hastalıkları uzmanı olmasına da gerek yok. Branşı ne olursa olsun her doktor reçetesine bu ilaçları yazabiliyor. Ayrıca depresyonda tek tedavi yönteminin ilaç yutmak olmadığını da bilmiyoruz. Oysa sadece psikoterapilerle iyileşebilenler var. Hatta doğal bazı şifa yaklaşımları (meditasyon, yoga) ya da desteklerle (SAM-e, omega-3, B12, magnezyum) de basit ve sıradan ruhsal çökkünlüklerle baş etmemiz mümkün. İşte bütün bunlar yapılmadığı için “dünya antidepresan kullanma şampiyonu” gibi olduk. Neredeyse her on vatandaşımızdan biri antidepresan hap yutar hale geldi. Antidepresan ilaçlarının satışları her yıl katlanarak büyüdü. Satışların sadece son beş yılda % 70 arttığı düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Depresyonun 10 işareti

Depresyon her zaman “yorgunluk, isteksizlik, suçluluk duygusu, endişeli ve gergin olma hali, sabah halsizlikleri, uyku bozuklukları, içe çekilmeler, sosyalleşmeden vazgeçmeler” gibi bildik belirtilerle bizi rahatsız etmiyor. Onun da “atipik” belirtileri olabiliyor. İşte onlardan bazıları…

- Cinsel isteksizlik

- Sebebi ve çaresi bulunamayan baş ve karın ağrıları

- Beden ısısı değişimleri

- Ani ve ölçüsüz öfke atakları

- İştah sapkınlıkları, kilo alma ya da vermeler

- Baş dönmesi atakları

- Kulak çınlamaları

- Ani ve nedensiz bellek kaybı

- Çarpıntı nöbetleri

- El-ayak yanma, uyuşma ve karıncalanmaları

GÜNDE 15-20 BADEM YETER

Bademin marifetlerini sık dile getiriyorum ya siz de soruyorsunuz: “Hocam günde kaç bademe izin var?” Bademi, fındığı, cevizi de günde 25-30 gramdan fazla yemeyin. Çünkü fazlası aşırı kalori yükleyip sizi yağlandırabilir. 25-30 gram (20 adet kadar) badem (ve de ceviz, fındık) 175-200 kalorilik bir enerji içeriyor ve “sağlıklı yaşam” için yeterli. Unutmayın: Badem harika bir protein, kalsiyum ve E vitamini deposu. Dışındaki zarda da bol ANTOSİYANİDİN var. Lütfen bademi kavurmadan yani bademin besin değerinin canına okumadan tüketmeye bakın.