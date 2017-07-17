Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, "depresyona yakalananların sayısında büyük oranda artış olduğu" yolundaki iddialarla ilgili olarak "Depresyon salgını filan yok" dedi.

Doktorların gereğinden fazla antidepresan kullanma eğiliminde olduğunu savunan Müftüoğlu, "Diğer taraftan herhangi bir antidepresan ilacı yazabilmesi için o doktorun psikiyatrist hadi bilemediniz iç hastalıkları uzmanı olmasına da gerek yok. Branşı ne olursa olsun her doktor reçetesine bu ilaçları yazabiliyor" ifadesini kullandı.

Özgür Müftüoğlu'nun "Depresyon salgını mı var?" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Depresyona yakalananların sayısında biraz artış olsa da bir depresyon salgını filan yok.