T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Depresyon riskine karşı uyku!

Her gece 6-9 saat aralığında uyuyanlarda depresyon riskinin daha az olduğu tespit edildi.

25 Haziran 2011 03:00

T24- Her gece 6-9 saat aralığında uyuyanlarda depresyon riskinin daha az olduğu tespit edildi.
 
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TOSAGEM) Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, ABD'nin Ohio kentindeki bir uyku merkezinde 10 bin 654 hasta üzerinde yapılan araştırmada, her gece 6-9 saat aralığında uyuyanların yaşam kalitesinin daha iyi olduğu ve bu kişilerde depresyon riskinin daha az olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Zengin, yaptığı açıklamada, uykunun ilk bakışta önemsiz, hatta sadece insanın bilinçsiz kalmasına, işlerini yapamamasına yol açan olumsuz bir olay gibi görülebildiğini söyledi.

Uykunun duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlık için öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

''ABD'de uykunun depresyona etkisi üzerine yapılan araştırma çok ilginç sonuçları ortaya koyuyor. ABD'nin Ohio kentindeki bir uyku merkezinde 10 bin 654 hasta üzerinde yapılan araştırmada her gece 6-9 saat uyuyanların yaşam kalitesinin daha iyi olduğu ve bu kişilerde depresyon riskinin daha az olduğu tespit edildi. Uyku süresi 6 saatin altına inince durum olumsuz yönde değişiyor.

Işin ilginç yanı uyku saati 9 saati aşınca da olumsuz etkilenme söz konusu oluyor.''

Depresyon da uyku bozukluğuna neden oluyor

Uyku ile depresyon arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu anlatan Zengin, uyku bozukluklarının depresyona yol açabildiğini, depresyonlu hastalarda uyku bozukluğu görülmesinin de sık rastlanan bir durum olduğunu belirtti.

Düzenli bir uyku için akşam geç yatılmaması gerektiğini vurgulayan Zengin, yatmadan önce kitap okumak gibi uykuya hazırlayıcı aktiviteler yapılması gerektiğini, yatmadan 1 saat önce yeme ve içmenin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Çaydaki tein maddesi ile kahvedeki kafein maddesinin uykuyu kaçırabildiğini anlatan Zengin, ''Bu nedenle yatmadan önce son 1 saat çay, kahve gibi içeceklerin alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bunun yerine alınan ılık bir süt veya su vücudu rahatlatır ve yumuşatır'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24