Depresyon riskine karşı uyku!

T24- Her gece 6-9 saat aralığında uyuyanlarda depresyon riskinin daha az olduğu tespit edildi.



Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TOSAGEM) Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, ABD'nin Ohio kentindeki bir uyku merkezinde 10 bin 654 hasta üzerinde yapılan araştırmada, her gece 6-9 saat aralığında uyuyanların yaşam kalitesinin daha iyi olduğu ve bu kişilerde depresyon riskinin daha az olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Zengin, yaptığı açıklamada, uykunun ilk bakışta önemsiz, hatta sadece insanın bilinçsiz kalmasına, işlerini yapamamasına yol açan olumsuz bir olay gibi görülebildiğini söyledi.

Uykunun duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlık için öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

''ABD'de uykunun depresyona etkisi üzerine yapılan araştırma çok ilginç sonuçları ortaya koyuyor. ABD'nin Ohio kentindeki bir uyku merkezinde 10 bin 654 hasta üzerinde yapılan araştırmada her gece 6-9 saat uyuyanların yaşam kalitesinin daha iyi olduğu ve bu kişilerde depresyon riskinin daha az olduğu tespit edildi. Uyku süresi 6 saatin altına inince durum olumsuz yönde değişiyor.

Işin ilginç yanı uyku saati 9 saati aşınca da olumsuz etkilenme söz konusu oluyor.''

Depresyon da uyku bozukluğuna neden oluyor

Uyku ile depresyon arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu anlatan Zengin, uyku bozukluklarının depresyona yol açabildiğini, depresyonlu hastalarda uyku bozukluğu görülmesinin de sık rastlanan bir durum olduğunu belirtti.

Düzenli bir uyku için akşam geç yatılmaması gerektiğini vurgulayan Zengin, yatmadan önce kitap okumak gibi uykuya hazırlayıcı aktiviteler yapılması gerektiğini, yatmadan 1 saat önce yeme ve içmenin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Çaydaki tein maddesi ile kahvedeki kafein maddesinin uykuyu kaçırabildiğini anlatan Zengin, ''Bu nedenle yatmadan önce son 1 saat çay, kahve gibi içeceklerin alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bunun yerine alınan ılık bir süt veya su vücudu rahatlatır ve yumuşatır'' dedi.