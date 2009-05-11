Depresyon göbeklendiriyor

Depresyon kişiyi mutsuzluğa sürüklemekle birlikte, yağ toplanması nedeniyle göbeklenmeye yol açıyor.



Rush Üniversitesi'nden araştırmacılar depresyonun viseral yağ toplanması ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardılar. Bel kısmında, iç organlar arasında toplanan bu yağlar kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini de artırıyor.



Çalışmaya katılan 409 orta yaşlı kadının Viseral yağ oranı BT skeni ile ölçülürken, depresif semptomlar yaygın tarama testi ile değerlendirildi. Çalışmada depresif semptomların viseral yağ birikimiyle açıkça ilişkili olduğu ortaya kondu.



Özellikle aşırı kilolu ve obez kadınlarda, depresyonla viseral yağ oluşumu arasında güçlü bir korelasyon belirlendi.. Fiziksel aktivite düzeyi gibi, yağ toplanmasını açıklayabilecek diğer değişkenler için düzeltme yapıldığında bile, sonuçlar değişmedi. Çalışmada subkutan yağ ile depresif semptomlar arasında her hangi bir ilişki bulunmadı.



Araştırmacıların tahminine göre, depresyonda kortizol ve inflamatuar bileşiklerin üretimi gibi, vücutta meydana gelen bazı kimyasal değişiklikler viseral yağ birikimini tetikliyor.



Çalışma Psychosomatic Medicine'in Mayıs sayısında yer aldı.

