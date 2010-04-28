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Yaşam

Depresyon çikolata yediriyor

Depresyondaki kadın ve erkekler daha fazla çikolata yerken, çikolata miktarı depresyonun şiddetine göre değişiyor.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Depresyondaki kadın ve erkekler daha fazla çikolata yerken, çikolata miktarı depresyonun şiddetine göre değişiyor.





California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Beatrice Golomb ve ekibinin yaptığı, "Archives of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, depresyon ilacı kullanmayan, kalp-damar ya da şeker hastalığı olmayan yaklaşık bin yetişkinin çikolata yeme alışkanlığı ve ruh hali arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Katılımcıların bir haftada yedikleri çikolata miktarı belirlendi ve depresyon seviyeleri Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi-Depresyon Skalasına (CES-D) göre değerlendirildi.

Araştırmanın sonunda, şiddetli depresyonda olan kadın ve erkek katılımcıların, ayda yaklaşık 12 porsiyon (bir porsiyon yaklaşık 28 gram), depresyon belirtisi göstermeyen katılımcıların ise ayda 5 porsiyon çikolata yediği belirlendi. Orta şiddette depresyon geçirenlerin de ayda 8 porsiyon çikolata yediği görüldü.

Araştırmanın kısa bir dönemi kapsaması nedeniyle çikolatanın depresyon belirtilerini artırıp artırmadığını ya da azaltıp azaltmadığını anlamının mümkün olmadığını belirten bilim adamları, çikolatanın depresyondaki rolünün belirlenmesi için başka araştırmaların da yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmada sütlü ve siyah (bitter) çikolata ayrımı yapılmadı.














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