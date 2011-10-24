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Politika

Depremzedeye ödeme kolaylığı ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 21:26

-Depremzedeye ödeme kolaylığı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Van'daki depremden etkilenen esnafın Halk Bankası'na, çiftçilerin de Ziraat Bankası'na mevcut borçlarının faizsiz olarak 1 yıl erteleneceğini, çalışanların SSK pirim borçlarının da ertelenmesinin mümkün olacağını bildirdi. -''İsrail'e ret cevabı yakışıksız olur''- Arınç, İsrail'in yardım talebine ilişkin olarak da şöyle konuştu: ''Bizim İsrail ile hükümetler arası ilişkilerimiz belki istendiği kadar iyi olmayabilir, ama bir deprem, afet karşısında insani duygularla hareket eden bir İsrail hükümetine hatta onun da üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in taleplerine bizim ret cevabı vermemiz çok çirkin ve yakışıksız olur. Böyle bir şeyi hiç kimse Türkiye hükümetinden beklemesin, böyle bir şeyi hiç kimse aklından geçirmesin.''

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