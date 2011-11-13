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Yaşam

Depremzedenin suyu bile dondu

Van’ın Erciş İlçesi’nde her taraf buz kesti. Buz sarkıtlarının oluştuğu çadırkentte kalan depremzedeler, soğuk bir geceyi geride bıraktı.

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Van’ın Erciş İlçesi’nde her taraf buz kesti. Buz sarkıtlarının oluştuğu çadırkentte kalan depremzedeler, soğuk bir geceyi geride bıraktı. İhtiyaç için dağıtılan suların bile donduğu çadırkentte çocuklarda üst solunum hastalıkları baş gösterdi. Yaşamı olumsuz etkileyen kar ve soğuk tarlada kalan onlarca dönem lahananın da çürümesine sebep oldu.


Depremin ağır hasar verdiği Erciş İlçesi’nde kış mevsimi yaklaşık 1 ay erken bastırdı. Cuma günü görülen yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkisini kaybettiği ilçede dün gece başlayan ayaz, etkili oldu. Kent merkezi ve çadırkentte buz sarkıtları oluştu. Depremzedelere dağıtılan pet şişelerdeki suyun donduğu bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 olarak ölçüldü. Gece boyu etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde sıfırın altında 10 derece oldu. Çadırkentte dağıtılan katalitik sobalarla ısınmaya çalışan depremzedeler soğuk bir geceyi geride bıraktı. Küçük çocukların üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığı çadırkentte depremzedeler, bir an evvel kendilerin soğuktan koruyacak konteynır veya Mevlana evleri verilmesini istedi.


Soğuk havanın etkili olduğu Erciş’te tarım arazileri de kardan etkilendi. Deprem sebebiyle araziden toplanması geciken onlarca dönüm arazideki lahanalar karın altında kaldı. Vatandaşlar, soğuktan donan lahanaların havanın ısınmasıyla hayvanlara yem olarak kullanılacağını belirtti.



Kızılay kuşlara da ev sahipliği yapıyor


Deprem sonrası ilçe halkının yaralarını sarmak üzere bölgeye gelen Kızılay, depremzedelerin yanı sıra kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yemek saatlerinde çadırkentte yaşayanlara dağıtılan yemeklerden dökülenleri toplayan yüzlerce kuş, bölgeye akın ediyor. Çadırkent etrafında toplanan kuşların beklemesi ilginç görüntüler oluşturuyor. Yerde gördükleri ekmek parçayı veya yemek artıklarına uçan kuşlar, karınlarını doyurduktan sonra alanda ayrıldı.

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