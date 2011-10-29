-Depremzedelerin kredilerine 1 yıl erteleme ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Bakanlar kurulu, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerle esnaf ve sanatkarların kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarını 1 yıl süreyle erteledi. Söz konusu deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılması ile esnaf ve sanatkarlara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki borçların ertelenmesine dair karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bu tarihe kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları düşük faizli tarımsal kredilerden, esnaf ve sanatkarların ise Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi gelmemiş olmamakla birlikte 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yıl içinde dolacak olan veya 23 Ekim 2011 tarihi itibariyle vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olanlar, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, vade tarihinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelendi. Borçları 23 Ekim 2011 tarihi itibariyle 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişi üreticiler ile esnaf ve sanatkarlar, bugünden itibaren iki ay içerisinde; kredi borçlarının vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler ile esnaf ve sanatkarlar ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren iki ay içerisinde borçlu bulundukları Ziraat Bankasına, Halk Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine depremden zarar gördüklerini beyan ederek, yazılı olarak müracaat edecek. -Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak- Bu karar kapsamında borçları ertelenmiş olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerle esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında, bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, erteleme süresince düşük faizli kredi açılabilecek ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler nedeniyle, bugünden itibaren müracaat süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek. Bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, erteleme süresinde gerçek ve tüzel kişi üreticiler için Ziraat Bankası tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı, esnaf ve sanatkarlar için ise Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. -Gelir kaybı bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak- Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri, bu karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletecek. Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin, bu karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Bu kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal kredilere ilişkin, Halk Bankasının ise esnaf ve sanatkarlar kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak. Karar, 23 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.