-Depremzedelere psikolojik destek ERCİŞ (A.A) - 30.10.2011 - Erciş'teki çadır kentlerde yaşayan depremzede kadın ve çocuklara psikolojik destek veriliyor. Erciş ilçe merkezindeki Yenişehir Stadyumu Kızılay Çadır Kenti'ne Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği tarafından kurulan ''Psikolojik destek çadırları''nda, bir grup depremzede çocuğa eğitici oyunlar oynatıldı. Ayrıca psikolojik destek çadırlarında görevli psikologlar, çocukları depremin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla depremzede ailelere de bir dizi uyarılarda bulunuyor. Depremin ilk gününden beri bölgede olduklarını söyleyen Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Nedret Öztan, ''Deprem olduğu gün özel uçakla Erciş'e geldim. Ertesi gün de ekibimizin diğer elemanları ulaştı. Altyapıyı güçlendirme, hazırlama, yapacağımız psikososyal destek için zemin oluşturma ve elemanlarımızı hazır etme çalışmaları yaptık'' dedi. Öztan, çadır kentlerin hepsinde çadırlarının hazır olduğuna işaret ederek, ''Psikososyal destek merkezleri açıyoruz. Hedefimiz, kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra, hatta onunla birlikte önemli olan psikolojik desteği de hissetmeleridir. Yaptığımız şey, bir terapi ya da tedavi değil. Kişilerde var olan başetme becerilerini hatırlatmak'' diye konuştu. Deprem bölgesinde 30'a yakın psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanı çalıştığını anlatan Öztan, şöyle devam etti: ''Bu ekipler her on günde bir değiştirilecek ve biz alanda uzun süre psikososyal destek vereceğiz. Marmara depreminde benim alana inmem beşinci gün mümkün olmuştu, burada ilk gün, ilk gece gelebildim. Arada önemli bir zaman farkı var. Marmara depreminde ve ondan sonraki tüm depremlerde çalıştık, oralarda bir şeyler öğrendik, onun için burada daha erken müdahale yapabiliyoruz.''