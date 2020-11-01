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Depremzedelere gönderilen yardımları büfesinde sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2020 23:39

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek aldığı ve bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıkan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Deprem bölgesinde vatandaşlara gıda yardımı dağıtımı yapıldığı sırada bir kişinin sürekli sıraya girdiğini ve aldığı yardımları poşetlerle taşıdığını fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Söz konusu kişinin aldığı yardım malzemelerini sahibi olduğu büfeye götürerek sattığını gören vatandaş, büfe sahibine tepki gösterdi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele birimleri söz konusu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yardım malzemelerini sattığı belirlenen kişinin Y.Ş. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Y.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

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