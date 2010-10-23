-DEPREMZEDELER KONUTLARINA KAVUŞUYOR ELAZIĞ (A.A) - 23.10.2010 - Elazığ'da 8 Mart 2010'da meydana gelen depremden etkilenen Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerine bağlı 137 köy ve mezrada yapılan 876 afet konutun kasım ayı itibariyle tamamlanması planlanıyor. Elazığ Bayındırlık ve İskan Müdürü Hamza Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremlerde, düşük şiddette dahi teknik kurallara uygun olmayan geleneksel yapıların yıkıldığını ve bu nedenle can ve mal kaybı oranının gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğunu ifade etti. Karakoçan , Kovancılar ve Palu ilçe merkezleri ile köylerinde yapılacak olan tek ve iki katlı afet konutlarının yürürlükte bulunan deprem yönetmeliğine uygun, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 3 oda, antre, salon, mutfak, tuvalet ve banyodan oluştuğunu vurgulayan Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti: ''Duvarları ısı yalıtımlı olan binada ıslak mekanlar seramik kaplama, mutfak mermer tezgahı ile alt - üst dolaplı ve oda tabanları laminant kaplama, pencereler plastik doğrama yapılacaktır. Ayrıca çamaşır makinesi yeri ile üst kısmına ahşap dolap yapılacaktır. Ahşap oturtma çatılı olan binada çatı kaplaması renkli galvanizli oluklu sac kaplama, çatı arası 8 santimetre izocam yalıtımlı ve tüm odaların tabanları 4 santimetre XPS ısı yalıtımlı olacaktır.'' Öte yandan Yıldız, yapılan konutların kontrollerini Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapıldığını bildirdi.