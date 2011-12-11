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Yaşam

Depremzedeler donuyor VAN (A.A)

11 Aralık 2011 18:36

-Depremzedeler donuyor VAN (A.A) - 11.12.2011 - Van'da dün etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesi depremzedelere zor anlar yaşattı. Geceyi eksi 6 derece soğukta geçiren vatandaşlar, sabah ilk iş olarak çadırlarının üzerindeki karları temizledi. Gece yarısından sabaha kadar bölgede yoğun sis görüleceği, don ve buzlanmanın etkili olacağı bildirildi. Van'da bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının eksi 6, hissedilen sıcaklığın ise 12-16 derece olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan, Van'da kurulan 9 çadır kentte kalan çocuklar, kar ve soğuğa rağmen oyun parkında doyasıya eğleniyor.  Çocuklar, kar topu oynayarak, kardan adam yaparak karın keyfini çıkarıyor. Mehmetçik Çadır Kenti'nde kalan 6 yaşındaki Ayşe Çetin, ''Asker ağabeylere teşekkür ediyoruz. Bizlerle ilgileniyorlar. Annem beni kendi çadırımızdan rahatlıkla çadır oyun alanına gönderiyor''  dedi.

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