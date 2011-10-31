-Depremzede öğretmen kurtarılamadı ISPARTA (A.A) - 31.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde, görev yaptığı Erciş ilçesinde çöken bir binanın enkazından sağ çıkarılan Ispartalı öğretmen Ahmet Melih Doğan (24), tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Van depreminde enkaz altıda kalan ve kurtarma ekipleri tarafından sağ çıkartılan Doğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Temmuz ayında, Sara Kutlu ile evlendikten sonra Eylül ayında Van'ın Erciş ilçesine atandığı öğrenilen Doğan'ın, 4 ay önce evlendiği eşini Isparta'da bırakarak Erciş Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmeni olarak görevine başladığı belirtildi. Genç öğretmenin cenazesi, yarın memleketi Isparta'da toprağa verilecek.