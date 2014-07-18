Depremzede işçilerin eylemine TOMA'lı müdahale

Van depremlerinin ardından İş Kur aracılığıyla işe alınan 7 bin 286 depremzede işçi, okulların kapanma tarihi olan 13 Haziran'da işten çıkarılmıştı.



İşçiler yaklaşık bir aydır Van merkez Feqiye Teyran Parkı'nda oturma eylemi yapıyor. İşçiler önce basın açıklaması yaptı ardından da Van Valiliği'ne yürümek istedi. Ancak polis yürüyüşe izin vermedi.

' Hükümet istifa' sloganları atarak yürümek isteyen işçileri çevik kuvvet polisleri engelledi. Kısa süreli arbedenin ardından işçilere müdahale geldi. TOMA tazyikli su ile işçiler dağıtıldı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.