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Yaşam

Depremzede çocukların yeni yıl eğlencesi VAN (A.A)

31 Aralık 2011 23:03

-Depremzede çocukların yeni yıl eğlencesi VAN (A.A) - 31.12.2011 - Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli Belediyesi ve Kızılay iş birliğince Seyrantepe Mevlana kentte düzenlenen yeni yıl etkinliklerinde depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi. Van'daki depremin ardında Kızılay ve Van Valiliği tarafından kent merkezinde kurulan 9 ayrı çadır ve Mevlana kentlerde farklı kurumlar tarafından yılbaşı eğlenceleri organize edildi.  Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli Belediyesi ve Kızılay iş birliğince Seyrantepe Mevlana kentte düzenlenen yılbaşı etkinlikleri kapsamında depremzede çocuklar için palyaço, pandomi gösterileri yapıldı. Akşam geç saatlere kadar devam edecek farklı etkinliklere ilgi gösteren çocuklar gönüllerince eğlendi.  Kızılay Van Alan Koordinatörü Seher Kuş, amaçlarının çocuklara depremi unutturarak, yeni yıla neşeli ve sevinçli olarak girmelerini sağlamak olduğunu bildirdi. Deprem sonrası çocuklara psikolojik destek çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kuş, ''Şişli Belediyesi'nin tiyatro grubuyla çocukları mutlu etmek istedik. Çoçuklarımız için farklı oyunlar hazırladık. Bu soğuk havayı, insan sıcaklığıyla, tatlı ve keyifli hale dönüştürmeyi planladık. Bugün de özel bir gün. Bir yılın bitişi ve yeni bir yılın başlangıcı olduğu için çocuklarımızla bir araya gelmek istedik'' dedi.

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